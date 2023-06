Durbuy : Jacques Servais, un homme déterminé qui était au service de nombreuses associations (Clairval, CMH,...)

Assistant social de formation, il entame sa carrière professionnelle dans le privé avant de se diriger sur ce qui sera sa vie, le non-marchand. À Cerexhe-Heuseux, dans la région liégeoise puis dans notre province, à Barvaux, à Clairval dont il sera le directeur jusqu’au moment de sa pension en 2011. Et c’est en tant que retraité actif qu’il épaulera encore cette institution, rendant des visites régulières, participant à différentes activités, faisant sa promotion dans son large réseau. Homme de caractère, déterminé là aussi, Jacques Servais était décrit comme un professionnel hors pair qui avait toujours au centre de ses préoccupations le bien-être de tous. Sachant à la fois user du nécessaire autoritarisme comme de la bienveillance et ce, toujours dans le respect. C’était un homme de solutions, cherchant les solutions.

Actif au sein de nombreuses associations

Si Clairval était dans son cœur, on retrouve également le disparu en tant que directeur de PO, au sein d’Alteo, l’association des personnes malades et handicapées, émanation des mutualités chrétiennes, au sein du Centre Médial Héliporté, le CMH de Bra-sur-Lienne. CMH qu’il soutenait également via le dynamique comité de Tohogne. Jacques Servais était également un homme de société, jovial, chaleureux, maniant l’humour, aimant le contact, le partage et étant résolument tourné vers les autres. Il partageait sa vie avec Jackie Noirhomme et était papa et grand-père à plusieurs reprises. Jacques Servais laisse le souvenir d’une personne engagée, résolument tournée vers les plus faibles et ceux qui souffrent. Il avait 77 ans.