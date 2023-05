Le 2e Relais pour la vie durbuysien se déroulera ces 3 et 4 juin au stade communal de Barvaux avec les Gauff’

Ces derniers jours, le comité organisateur du Relais pour la Vie durbuysien, composé d’une vingtaine de membres, peaufine les derniers détails pour faire de ce deuxième rendez-vous un nouveau succès. Recherche de sponsors, logistique, organisation des animations, accueil des dernières équipes… l’équipe est actuellement dans les starting-blocks.

Un événement festifet solidaire

Rappelons que le Relais pour la vie est un événement solidaire et festif permettant de récolter des fonds au profit de la Fondation contre le cancer. Des équipes parrainées ou sponsorisées s’y relaient pendant 24 heures symbolisant ainsi le combat de chaque instant, mené par les patients, leurs proches et les soignants.

Chacun court ou marche, selon ses possibilités physiques au cours de ces 24 heures rythmées par trois moments clés: la cérémonie d’ouverture le samedi 3 juin à 15h avec le tour d’honneur des Battants qui sont les personnes qui ont vaincu ou luttent encore contre la maladie ; la cérémonie des bougies le samedi à 22 h 30 et enfin la cérémonie de clôture le dimanche 4 juin aux alentours de 14 h 30.

30 000 € récoltés l’an dernier

"Notre 1re édition, organisée à Barvaux en juin 2022 avec notre parrain Helmut Lotti, avait été couronnée de succès. Nous avions ainsi récolté 30 000 € reversés intégralement à la Fondation contre le cancer, rappelle Véronique Balthazard, la présidente du comité d’organisation durbuysien. Nous espérons évidemment faire mieux en 2023, grâce notamment à la bonne humeur de nos parrains, Les Gauff qu’il ne faut plus présenter."

Les Gauff’, parrains 2023

Ce sont en effet les Gauff’qui seront les parrains de cette édition. Les sympathiques liégeois se produiront en effet le samedi 3 juin en soirée pour un concert gratuit dans le cadre de la tournée du trentième anniversaire de leur groupe.

Comptons sur ces sacrés rigolos pour soigner l’ambiance et doper le moral des valeureux marcheurs qui partiront à l’assaut de l’anneau barvautois.

"L’objectif est évidemment de faire mieux que l’an dernier, indique Véronique Balthazard. Cette année, nous compterons 25 équipes au départ, soit pour l’instant 550 participants et 31 battants annoncés. à l’heure actuelle, nous avons d’ores et déjà récolté 8 300 € et nous pouvons déjà remercier nos sponsors très généreux"

Un Relais pour la Vie qui, après cette édition, sera organisé tous les deux ans en alternance avec celui de Marche-en-Famenne.

Les Gauff’se produiront en concert le samedi 3 juin à 20 h. ©-ÉdA

Tous les renseignements utiles sur la page Facebook Relais pour la Vie – Durbuy.