Gertrude en bière: les nombreux visiteurs ont découvert la Cuberdoise et la Thibolène: les nouvelles bières de la Villersoise, Lorine Denis

Les amateurs de plaisirs houblonnés ont été nombreux tout au long du week-end à déguster des bières dans la cour du Domaine de Villers-Sainte-Gertrude (Durbuy).

La Fabrique de Gertrude "brassait" à domicile

Parmi toutes ces brasseries, celle qui a titillé le palais des plus curieux est la Fabrique de Gertrude. Cette nouvelle brasserie est le fruit d’un projet scolaire émanant des études de marketing de Lorine Denis, une jeune fille du village. "Durant mes études, j’avais participé à un concours dans lequel j’ai reçu un prix et mon projet figurait dans le top des 5 meilleurs projets scolaires" se remémore Lorine Denis, la brasseuse de la Fabrique. C’est après ses études qu’elle s’est dit: "Pourquoi ne pas continuer dans ce projet ?".

La Villersoise a ainsi rencontré des brasseurs et suivi des cours du soir durant deux ans afin de se familiariser avec le monde de la bière et développer davantage ses recettes.

"Le nom de ma brasserie est en fait un clin d’œil à mon village et à Gertrude, sa patronne. Je fais partie de la jeunesse de Villers-sainte-Gertrude depuis la première édition de Gertrude en Bière et, pour l’occasion, je me déguise en Gertrude, la mascotte de l’événement", explique-t-elle.

Cuberdoise et Thibolène

Tout au long du week-end, Lorine Denis a donc pu présenter ses deux bières, dénommées "La Cuberdoise", une bière au cuberdon et "La Thibolène", une bière blanche à base de malt Pilsen.

D’un côté, les curieux ont été globalement satisfaits de ces découvertes. De l’autre, les organisateurs sont ravis de l’engouement autour du festival brassicole. "Ce week-end, j’ai remarqué que nous avons accueilli beaucoup de touristes hollandais et le Domaine, qui compte environ 200 chambres, était complet. Sans oublier que le beau temps et l’ambiance étaient également au rendez-vous", conclut Nathalie Faveaux, une organisatrice heureuse.