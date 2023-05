Barvaux: Julien Thiry, un nouveau diacre tourné vers le tourisme

Quatre églises durbuysiennes ouvertes aux touristes

Dans sa mission, Julien Thiry a deux objectifs principaux. Le premier est d’ouvrir les portes des églises, même s’il n’y a pas d’office. Sur les 21 cloches que compte l’unité paroissiale, peu d’églises sont constamment ouvertes. "L’idée est d’en ouvrir quatre: Durbuy, Tohogne, Wéris et Barvaux, poursuit le professeur de géographie à l’athénée Royal Agri-Saint-Georges de Huy. Les lieux doivent alors être sécurisés, parfois rénovés et il faut mettre en place une équipe pour vérifier que tout s’y passe bien."

Appel aux arts

Le deuxième objectif du diacre est de mettre en place des activités concrètes pour la communauté religieuse locale et les visiteurs.

Une partie de l’engagement qu’il a déjà débutée, puisqu’un temps de l’adoration a été mis en place durant l’Avent. "Des expositions en partenariat avec le CIPAR (Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux) sont en préparation. Les propositions vont dans tous les sens, parfois le sacré et le profane s’y rencontrent."

Cette liberté de travail, c’est aussi ce qui plaît à Julien Thiry dans sa nouvelle fonction.

"Plus récente, la pastorale du tourisme est moins cadrée que d’autres. Elle laisse plus de place à la créativité et la possibilité de faire appel aux arts."