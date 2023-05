"C’est dans la boîte !": Les professeurs de l’Athénée royal remontent sur scène à Barvaux le samedi 20 mai

"Ce qui plaît au public c’est avant tout notre changement de"casquette". Les profs, ça parle de théorèmes, théories, études et réunions de parents… Un rôle parfois un peu rabat-joie. Alors le public aime pouvoir nous retrouver jouant la comédie, expliquent les professeurs de l’athénée, devenus comédiens. Nos aînés avaient pour habitude de monter sur scène chaque année. La chose s’est un peu perdue. Mais l’envie couvait de remonter sur scène. Une pièce avait attiré notre attention:"Un cercueil pour deux"de Jean-Pierre Martinez. Il n’en fallait pas plus pour se lancer et faire une adaptation de celle-ci en pleine pandémie."

Voici le synopsis de cette drôle de pièce: "Situation inédite pour le funérarium avec la pandémie, le"commerce"tourne comme jamais. On est débordé. Les patrons décident d’embaucher. Mais l’époque étant troublée, les candidats ne sont pas tellement nombreux. C’est"la première venue", une jeune fille un peu"cruche"qui intègre l’équipe. Et cela ne va rien arranger, au contraire…"

La troupe des Prof’Ailleurs se compose de Carole Mathieu, Ariane Lambé, Sylvie Rondelet, Hélène Jeandrain, Floriane Poulain, Élodie Kuborne, Cécile Renwart, Florence Mathieu, Judith Tintinger, Stéphan Warlimont, Simon Marlier, Jonathan Martin.

Les professeurs vous attendent sur la scène de la salle Mathieu de Geer le samedi 20 mai à 20h. PAF: 10 € en prévente, 12 € sur place.

Réservations: www.ccdurbuy.be | resa@ccdurbuy.be | 086/21 98 70