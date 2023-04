Nathalie et Michel (Mariés au premier regard) ne se sont plus jamais revus: "Je ne comprends toujours pas la compatibilité de 80,7%"

Des au revoir peu cordiaux

Plus de quatre mois se sont écoulés entre aujourd’hui et la séquence où Nathalie et Michel contemplent leur album de mariage avant de divorcer. Nathalie se souvient de ce jour assez particulier. "En fait, on pourrait croire que l’atmosphère est plus détendue que lors de notre dernier entretien avec Alexandre (NDLR : autre séquence de ce dimanche), mais il n’en est rien, explique-t-elle. Ce jour-là, il y a eu un problème technique qui a fait que nous avons dû attendre deux heures avant de tourner, et pendant ces deux heures, Michel n’a pas voulu attendre avec moi, il ne supportait pas de s’asseoir à côté de moi. Quand on a enfin pu tourner, on a vraiment pris sur nous et on a fait notre job. Il faut savoir que nos adieux ce jour-là étaient tout aussi froids que lors de notre retour à l’aéroport."

Aujourd’hui, la Marchoise est sans appel quant à l’éventualité qu’ils aient gardé contact, "Après le dernier jour de tournage, nous n’avons rien échangé, pas de mail, pas de numéros de téléphone, rien, on était vraiment à l’opposé l’un de l’autre. On cherche d’ailleurs encore aujourd’hui comment justifier notre compatibilité de 80,7%, je ne comprends toujours pas…", confie-t-elle.

Pas la vraie Nathalie à l’écran

Souvent critiquée sur les réseaux sociaux pour son caractère autoritaire, Nathalie a également souhaité rétablir la vérité. "Cela m’est arrivé de lire les commentaires oui, mais c’est souvent la même chose qui revient, que je suis une cougar ou que je fais plus que mon âge, nous livre la divorcée. Quand les propos allaient trop loin, je les signalais à la production, mais ça me dépasse de lire autant de choses, j’aurais presque envie de leur dire de continuer à s’amuser, car je n’ai jamais eu autant de commentaires sur moi, c’est hallucinant, ça me dépasse et ça me fait bien rire." Elle regrette tout de même que "la Nathalie qu’on voit à l’image n’est pas la Nathalie de tous les jours, c’est une image qu’on a voulu me donner. Dans la vie, je suis quelqu’un de très souriante, j’adore faire de l’humour, et ce n’est pas ce qu’on a montré, je trouve ça dommage."

Tourmentée par cette expérience pendant longtemps, l’ex-mariée se veut, à l’heure actuelle, plus rassurante. "Malgré tout, aujourd’hui, je voudrais dire que je vais bien, c’était une expérience très forte durant laquelle j’ai appris beaucoup sur moi. Cependant, je ne souhaite rien divulguer sur le fait que je sois seule ou en couple aujourd’hui, juste dire que je vais très bien, que ma vie a repris son cours, et que mes nuits se sont enfin apaisées," a-t-elle conclu.