L’amitié entre Bomal et le Beaujolais coule toujours de source (vidéo)

Samedi ouvrait le bal de la Fête des Crus par un chapitre de la confrérie locale des Fervents du Beaujolais. L’occasion pour les Fervents d’introniser quatre personnes. Parmi elles, deux Fleuriatons: Valentin Guillon et Cyril Copéret. Et deux Bomaloises: Anne Galand et Cécile Godart.

Dégustations et animations

Durant ce long week-end, onze viticulteurs étaient représentés. La région du Beaujolais n’était plus la seule représentante cette année. On retrouvait en effet des vins d’Alsace, des Côtes du Forez, de Touraine, de Champagne mais aussi de Belgique. Et la gourmandise n’était pas que dans les verres avec un restaurant éphémère, des assiettes apéritives, des glaces, des gaufres et du fromage de chèvre sans oublier la nano-brasserie bomaloise les 3 Florins. Hormis les dégustations, plusieurs animations étaient également au programme, notamment le tournoi de pétanque le dimanche après-midi, un blind test le soir, et la 2e édition de la balade des Crus le lundi 1er mai.

Les viticulteurs beaujolais ont fait déguster leurs meilleurs nectars tout ce week-end. ©- EdA

Fleurie-Bomal, un jumelage toujours vivace

Il y avait de quoi bien manger, de quoi boire. Bref tout ce qu’il fallait pour célébrer dignement les liens forts qui unissentles jumeaux de Fleurie en Beaujolais et de Bomal. Une amitié qui dure et perdure et les jeunes Fleuriatons et Bomalois, présents en nombre ce week-end, ont prouvé qu’ils sont déjà impliqués pleinement dans le jumelage. "Les Bomalois aiment Fleurie et les Fleuriatons aiment Bomal, nous sommes toujours contents de se retrouver à chaque occasion", explique Pascal Delzandre, le président du Syndicat d’Initiative de Bomal, organisateur de l’événement.

En conclusion, ses Fêtes du Beaujolais ne sentaient pas le sapin, mais plutôt le raisin…. Nul doute que les organisateurs mettront les petits plats dans les grands, l’année prochaine. "Qui sait, après Machiavel, peut-être recevra-t-on David Guetta un jour !" déclarait d’ailleurs, en boutade, Pablo Docquier, l’échevin durbuysien du Tourisme lors des discours inauguraux.

Vendredi soir, le groupe Machiavel a livré un concert dont il a le secret devant 450 personnes. ©- EdA