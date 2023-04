Durbuy: Le Bomalois Roger Clette a soufflé ses cent bougies

En 1940, durant l’évacuation, Roger Clette subit un bombardement avec trois de ses amis dont l’un fut tué. Roger, fut, lui, touché aux jambes par des éclats.

En 1943, après son retour en Belgique, il s’engagea dans la Résistance, puis également à l’armée comme volontaire de guerre. Il fut envoyé en Angleterre, puis en Irlande du Nord pour suivre une instruction qui aurait dû le conduire sur des territoires d’opération en Asie. S’il aurait dû se rendre en Birmanie pour combattre les Japonais, tout cela tourna court à la suite du lancement des bombes atomiques américaines sur Nagasaki et Hiroshima.

Après la guerre, il entre comme comptable et gestionnaire à la société Cockerill de Seraing, où il resta jusqu’à sa pension. Avec néanmoins un intermède de six mois, durant lequel il se rendit au Katanga où il travailla comme comptable à l’Union minière.

Roger Clette s’est uni le 15 décembre 1948 à Julia Gillotay. Une union de laquelle naquirent deux enfants: Bernard et Chantal. Et ensuite 5 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants.