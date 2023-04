À Jenneret (Durbuy), les travaux d’égouttage et de rénovation de voirie devraient débuter au printemps 2024

L’échevin rappelle ensuite en quoi consisteront ces importants travaux dont le budget, initialement prévu à environ 990 000 €, passera à un peu plus d’1,1 million d’€. "Dans le cadre de la protection du Néblon (NDLR: la rivière qui serpente dans la localité), la SPGE va poser un égouttage séparatif. La Commune prendra en charge la réfection des voiries dans le cadre du PIC, tandis que l’intercommunale CIESAC procédera au renouvellement des conduites d’eau. Après l’adoption de ce cahier des charges, on va maintenant passer le marché et j’ose espérer que les travaux pourront débuter au printemps 2024 pour un chantier qui devrait durer plus d’un an", explique Freddy Paquet que l’on retrouve pour un autre dossier, celui de la réparation du pont Tier du Pont situé au centre du village de Aisne, l’un des ponts touché par les inondations de 2021. "L’estimatif est de 247 000 € avec un subside inondations de 80% vu que Durbuy est répertorié en catégorie 2".

Un groupement d’entraide entre les fabriques d’église

L’échevin en charge du culte, Fabrice Sarlet a livré quelques informations concernant le groupement d’entraide de fabrique d’église mis sur pied à Durbuy. "Chapeauté par un comité, il fonctionne depuis quelques mois. Il se réunit assez régulièrement et il a déjà permis que les fabriques souscrivent au même fournisseur de mazout, d’entretien pour le chauffage,… permettant d’obtenir des tarifs préférentiels."