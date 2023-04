55e Fête des Crus : Bomal célèbrera l’amitié avec le Beaujolais ce week-end du 1er mai et Machiavel sera de la partie

C’est un grand moment toujours très attendu de tous les Bomalois et plus généralement les amateurs de vin. Organisées par le Syndicat d’initiative de Bomal, les Fêtes du Beaujolais vivront leur 55e édition ce week-end du 1er mai, au Sassin de Bomal. Créées en 1966 à l’initiative de Lucien Tilman les Fêtes du Beaujolais continuent, encore aujourd’hui, de rassembler Bomal et Fleurie en Beaujolais, la commune jumelle. "Cela fait 55 ans que le jumelage est né, explique Pascal Delzandre, président du syndicat d’initiative de Bomal. On accueille nos amis dès que l’on peut aux grandes occasions du village, et les Fêtes du Beaujolais en font partie. C’est une délégation d’une trentaine de personnes qui viendront fêter le beaujolais. Outre nos jumeaux fleuriatons, plusieurs viticulteurs seront également, de Fleurie évidemment de la partie, et pas que du Beaujolais."