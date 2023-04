Nouveau comité et nouveau départ pour la confrérie des Fervents du Beaujolais de Bomal

Ce comité est également épaulé par d’autres fonctions, telles que diplomîste, stylistes, cavistes: Baudouin Reumont, Maria Biemar, Christine Walczynski et Manu Gilles et tous les autres membres de cette sympathique confrérie.

La confrérie des Fervents du Beaujolais à pour but la valorisation du Beaujolais, de ses vins et de son terroir, des jumelages Franco-Belge dont principalement celui entre Bomal et Fleurie. Par leurs intronisations non dépourvues d’humour, ils mettent à l’honneur des personnalités qui contribuent, par leur travail, leur implication ou leur volonté, à cette valorisation du Beaujolais.

La confrérie tiendra chapitre le samedi 29 avril aux Fêtes du Beaujolais

Sa prochaine activité aura lieu lors des festivités des crus du Beaujolais le week-end du 1er mai organisées par le Syndicat d’Initiative, lors du chapitre d’intronisation qui aura lieu le samedi 29 avril à 14 h. Ils seront également présents lors de la 2e balade des Crus organisée à Bomal le lundi 1er mai à partir de 10 h.