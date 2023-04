Sept nouveaux menhirs mis au jour sur le champ mégalithique de Wéris… Et ce n’est sans doute pas fini ! (vidéo)

Des découvertes d’importance selon Christian Frébutte, l’archéologue en charge du chantier de recherche pour l’Agence wallonne du Patrimoine (AwAP): "Les fouilles déjà réalisées jusqu’ici, avaient permis de mettre au jour deux allées couvertes, les fameux dolmens, qui avaient une vocation funéraire. Et, tout autour, dans le paysage, on a également découvert toute une série de menhirs. Les sept nouveaux menhirs mis au jour récemment s’ajoutent aux dix-sept déjà répertoriés, soit 30% de ce qui a déjà été sorti de terre jusqu’ici. Et les prospections réalisées par géoradar laissent penser que nous n’en sommes peut-être bien qu’au début de nos découvertes".

Un second chantier de fouille vient de s’ouvrir la semaine dernière à proximité immédiate du lieu-dit "Champ de la Longue Pierre" Et lui aussi n’a pas tardé à livrer de premiers secrets bien enfouis.

Les monolithes retrouvés sont imposants. Le plus léger pèse 1,3 tonne tandis que le plus lourd (à gauche) fait 9,2 tonnes. ©-ÉdA

Des projets de valorisation du site

Toutes ces recherches ont été initiées en 2019, à la demande du ministre wallon du Patrimoine de l’époque René Collin, et poursuivies aujourd’hui par Valérie De Bue qui a visité ce vendredi le site de fouilles: "En 2019, l’ambition du programme de recherches était de faire évoluer l’état des recherches, qui dataient déjà de 2001. Et ce qui a été découvert est pour le moins exceptionnel, salue la ministre De Bue. Une grande importance sera accordée au volet de la valorisation du site qui comprend le redressement des monolithes découverts en 1984 et 2019, mais également des projets d’amélioration de l’accessibilité des deux allées couvertes. Outre des publications, d es panneaux pédagogiques et didactiques seront également placés. Leur pose sur le site est prévue pour la saison 2024. Des textes sont en préparation émanant d’une collaboration entre l’AwAP, la Maison des Mégalithes de Wéris et l’Unesco Géopark Famenne-Ardenne."

Même satisfaction du côté du bourgmestre durbuysien Philippe Bontemps: "J’espère que, dans les dizaines d’années à venir, nous pourrons encore mettre au jour un maximum de menhirs, ce qui augmentera d’autant plus l’attrait touristique que génère déjà le village de Wéris", conclut le bourgmestre qui salue également la collaboration positive des propriétaires des terrains concernés par les fouilles.

Une deuxième zone de fouilles s’est ouverte la semaine passée non loin de la première et a déjà livré quelques trouvailles. ©-ÉdA

Le député René Collin et la ministre Valérie De Bue, qui ont respectivement initié et assuré la poursuite des recherches, en visite vendredi sur le chantier. de fouille. ©-ÉdA