Au dé ambulant: Couturière aux doigts de fée, Régine Evrard se rend sur les marchés (vidéo)

"De fil en aiguille, l’idée est devenue réalité"

"De fil en aiguille, l’idée a germé pris de plus en plus d’ampleur, confie Régine Evrard. Je travaille comme couturière depuis toujours, et, via quelques conversations, j’ai remarqué qu’il existait une demande assez forte pour ce type de services plus mobiles. Notamment pour tout ce qui concerne la retouche de vêtements."

La couturière décide alors de concrétiser ce projet, et c’est ainsi qu’“Au dé ambulant” est né. "J’aime mon métier et proposer mes services sur le marché, ce sera aussi l’occasion de voir du monde. C’est aussi une belle façon de développer le contact social".

Elle déambulera au volant de sa camionnette

Elle a donc acheté une camionnette et l’a entièrement aménagée pour exercer son activité.

Toute équipée et autonome en électricité, la camionnette de Régine est prête à sillonner la région d’Ourthe et Aisne.

Une fois installée sur les marchés, le succès sera-t-il néanmoins au rendez-vous pour la couturière ?

Même si elle ressent une légère appréhension bien légitime, Régine se montre néanmoins confiante: "Je vais quand même attendre de voir si ça fonctionne bien mais il y a vraiment actuellement un manque de couturières. C’est là que je me dis que ça ne peut que fonctionner".

La quantité de retours plus que positifs enregistrés sur son compte Facebook depuis l’annonce du lancement de son activité lui laisse espérer un large succès. "J’ai vraiment été surprise par le nombre de messages reçus. Les demandes de travaux de couture ont afflué immédiatement. Quelques rendez-vous sont d’ores et déjà programmés, et le Syndicat d’initiative de Barvaux, qui organise son Marché de Printemps les 22 et 23 avril prochain, m’a contacté pour me demander d’y participer", se réjouit-elle.

C’est en déambulant au volant de sa camionnette aménagée que Régine Evrard proposera ses travaux de couture. ©EDA Claudy Petit

Présente sur les marchés de Hotton et Barvaux

Par ailleurs, outre la présence à ce marché de printemps, Régine Evrard sera présente sur les marchés le samedi matin à Hotton et le mercredi matin à Barvaux.

Compte-t-elle désormais passer toutes ses journées dans sa camionnette ? "Non, il s’agira bien d’une activité complémentaire. En plus de couturière, j’exerce la profession de puéricultrice depuis 25 ans et j’ai aussi envie de le rester. La camionnette, ce sera un plus. Et puis, je ne me voile pas la face. Je suis à l’aube de la retraite, et je me dis que la couture mobile, ça peut aussi être chouette pour éviter de m’ennuyer."

Renseignements: page Facebook "Au dé ambulant" ; 0472/36 09 01