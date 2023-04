Carnaval de Barvaux: Une 20e édition du "Barnaval" inoubliable (vidéo)

Les amis de Bessan: après l’âne, la courge

Certains sont même venus de très loin. Ainsi, les amis de Bessan, venus de l’Hérault en Occitanie, participaient pour la deuxième fois au carnaval barvautois après une première visite en 2020, juste avant le confinement de sinistre mémoire. Ils n’ont plus cette fois défilé avec leur âne, mais avec leur courge endiablée qui est l’autre emblème de cette petite commune du sud de la France, avec aussi leur vin rosé.

Le cortège s’est ouvert en musique avec le groupe de percussions Sambalou. On a ensuite apprécié de nombreux groupes venus de Marche (Zibistoukets, Biessons, Macrales, Diaoul Dia, Gozaux, Be Tchapes, Pinets du Gerny,…) emmené par la Grande Mautchwesse 2023 Solange et ses joyeuses Aphrodites. D’autres grands princes de la province étaient également de la partie avec Joseph 1er de La Roche en très grande forme, tout comme Cédric 1er venu de Virton ou Sarah 1re de Hotton au règne quasi éternel.

Un règne éternel tout comme celui de Polo 1er, alias Grégory Lebrun, et de sa compagne Caroline qui ont régné sur le carnaval barvautois une année de plus.

Les Barnavaleux et leur Fabuleux comité espèrent, au vu de cette édition de feu, remettre encore le couvert pour 20 ans au moins !