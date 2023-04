20e édition du carnaval de Barvaux: les festivités ont été lancées ce samedi (vidéo)

Les festivités de la 20e édition du carnaval de Barvaux ont démarré en fanfare ce samedi. Tout d’abord en début d’après-midi par l’organisation d’un carnaval pour les enfants sous le grand chapiteau de la place du Marché.

Mais le moment que tous les Barnavaleux attendaient tous était la cérémonie d’ouverture officielle sous le coup de 16h à la salle du conseil devenue trop petite pour accueillir les nombreuses délégations venues de tous les carnavals de la province. Une cérémonie animée une fois de plus par la Grande Badjawe locale, Luc Godart, qui une nouvelle fois n’avait pas sa langue en poche, à condition toutefois que le micro fonctionne.

Ce dernier a retracé les grandes dates de ce carnaval familial créé en 2021. Non sans mettre à l’honneur, avec l’humour et la verve qui le caractérise, chacun des 15 princes qui se sont succédé lors des cortèges barvautois. En terminant par Polo 1er, alias Gregory Lebrun, et son épouse Caroline, qui, après avoir régné en 2020 avant le confinement dû au Covid-19, ont accepté de repartir pour un tour lors de cette édition anniversaire.

La fête avec les amis de Bessan, venus de l’Hérault

Le bourgmestre Philippe Bontemps a ensuite accueilli tous les carnavaleux de la province qui avaient fait le déplacement, mais plus particulièrement la délégation venue de Bessan, petite commune de l’Hérault en Occitanie, emmenée par son maire Stéphane Pépin-Bonnet. Les Bessanais, qui avaient déjà défilé et impressionné en 2020, seront à nouveau présents ce dimanche dans le cortège avec leur fameux âne et leur musique entraînante, la Pena bessanaise. Le bourgmestre et le maire ont ensuite échangé les cadeaux de circonstance.

Le Fabuleux comité carnaval de Barvaux a ensuite conclu cette joyeuse cérémonie par une remise de bouquets de fleurs à toutes les princesses et bénévoles du comité.

Une quarantaine de groupes ce dimanche après-midi

Rappelons que le 20e cortège du carnaval de Barvaux s’élancera ce dimanche 2 avril à 14 h 30 de la gare de Barvaux avant de serpenter dans les rues de la localité. Une quarantaine de groupes locaux et d’ailleurs (Marche, La Roche, Hotton,…) défileront à cette occasion. Parmi ceux-ci, on retrouvera également les amis de Bessan. Cette année, le cortège pourra également compter sur la présence des géants de Nieuwpoort, la commune jumelle de la Mer du Nord. Un Prince venu d’Allemagne sera également présent ce dimanche.