La fête de l’hélico à Tohogne au profit du CMH le dimanche 7 mai

À ce jour, presque 100 000 familles adhèrent à la carte d’affiliation qui octroie la gratuité de l’intervention héliportée, à la seule demande du 112. En effet, pour 30 € pour un isolé, ou 47 € si vous êtes en famille, vous pouvez vous affilier et ainsi profiter de ce service gratuitement. Sinon, il vous en coûtera 1 500 €. "Et de plus, vous faites vivre le CMH qui vit en grande partie grâce à l’affiliation de la population", ajoute Jean Maquoi (Contact pour les affiliations: 086/45 03 39).

C’est pourquoi le comité de Tohogne, actif depuis 25 ans, organise une grande journée au profit du CMH: Le dimanche 7 mai sur le site de l’école communale de Tohogne (Durbuy).

De nombreuses animations le dimanche 7 mai

Avec une nouvelle fois un programme copieux. Dès 12 h: un grand dîner (3 services: 25 € pour les adultes et 10 € pour les enfants) sera servi en buffet. Ensuite, la journée se poursuivra par une belle après-midi récréative avec de nombreuses animations dont des baptêmes de l’air en hélico (50 € pour 6 minutes par personne), des démonstrations de bûcheronnage, une exposition de camions et de vieux tracteurs, des animations pour enfants, des démonstrations de réanimation et de désincarcération par les pompiers de Hamoir, du tir à la carabine, du cor de chasse, des animations musicales, de la danse-country. Mais aussi goûter, tombola, magasin de l’hélico, petite restauration,…

Pour le repas de midi: réservations obligatoires avant le 1er mai au 0478/34 58 45 ou jean.maquoi@skynet.be. Pour toutes informations: 0478/34 58 45.