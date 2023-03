15, 22 et 25 ans de prison pour le meurtre de Tarzan à Bomal

Mélissa Sauvage, fille de la victime, écope de 22 ans de prison, et Fabrice Duchesne de 25 ans de prison. Renaud Dessart, ex-compagnon de Mélissa Sauvage, est, lui, condamné à 15 ans de prison.

Par ailleurs, le 4e accusé, qui n’avait été déclaré coupable que du recel d’un GPS volé à Antoine Marchal, est condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire.

Les trois premiers accusés s’étaient rendus ensemble chez la victime. Selon Mélissa Sauvage, le but aurait été de soutirer des aveux à son père sur de prétendus faits de mœurs sur une autre de ses filles ; abus qui n’ont cependant jamais été étayés. Mais la virée avait tourné à l’altercation. Des coups ont été portés à Antoine Marchal. Coups qui, selon le verdict, ont causé la mort de la victime.

Le trio était reparti de Bomal avec la voiture de Tarzan et des effets personnels de la victime.

Par son verdict, le jury avait estimé que les trois premiers accusés étaient coupables de meurtre pour faciliter le vol, à la suite de leur virée chez celui que l’on surnommait Tarzan, le 31 août 2020, à Bomal ; et d’où il était reparti avec le véhicule de la victime et de ses effets personnels. Les faits qualifiés comme tels étant passibles en théorie de la réclusion à perpétuité.

Mais dans son réquisitoire, l’avocat général Murielle Seret avait, elle-même, admis des circonstances atténuantes à l’égard des accusés. La représentante du ministère public demandant à la cour et au jury de condamner Mélissa Sauvage ainsi que Fabrice Duchesne à 28 ans de prison, et Renaud Dessart à 22 ans de prison (l’avocat général notant pour lui une prise de conscience, une reconnaissance des faits et de sa responsabilité, des remords).

Des circonstances atténuantes avancées

Du côté de la défense, le conseil de Mélissa Sauvage, Me Dimitri De Coster a évoqué la motivation qu’avait Mélissa Sauvage ; à savoir obtenir des aveux sur les prétendus faits de mœurs de son père sur sa jeune sœur.

L’avocat s’est cependant épanché sur le système carcéral et le fonctionnement, non adéquat à ses yeux, du principe d’exécution des peines ; estimant que sa cliente, atteinte d’une maladie génétique étant un risque de cancer, n’aurait pas de suivi médical en prison.

Et Me De Coster de lancer: "Elle ne verra pas sa fille, sa petite-fille grandir, ni sa maman mourir."

La défense de Mélissa Sauvage demandait à la cour et au jury de ne pas prononcer une peine allant au-delà de 15 ans de prison.

Pour Renaud Dessart, Me Dorothée Kauten a parlé d’un homme qui a déjà entrepris un chemin personnel, qui a aussi cessé toute consommation de drogue.

"Je vous demande de tenir compte du présent : Renaud Dessart n’est plus celui du temps où il fréquentait Mélissa sauvage", a plaidé Me Kauten. L’avocate de rappeler aussi que "si Renaud Dessart ne raconte pas la scène, la famille d’Antoine Marchal serait encore là avec beaucoup de questions".

La défense de Renaud Dessart avait sollicité une peine entre 10 et 15 ans de prison.

Enfin Me Luc Balaes, conseil de Fabrice Duchesne, n’a pas sollicité de peine chiffrée mais a avancé des circonstances atténuantes comme un milieu défavorisé, l’enfance malheureuse et la fragilité de son client vu ce contexte.

Mélissa Sauvage et Renaud Dessart ont comparu jusqu’à la fin de leur procès sous la surveillance d’un bracelet électronique. L’avocat général a cependant demandé leur arrestation immédiate à l’audience. Une demande suivie par la cour.