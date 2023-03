Le trio reconnu coupable du meurtre d’Antoine Marchal pour le voler

Un contexte particulier

Le contexte des faits était pour le moins particulier comme l’a montré le procès. Mélissa Sauvage, fille de la victime, voulant obtenir, selon ses dires, des aveux de son père sur de prétendus faits de mœurs à l’égard de sa plus jeune sœur. Abus qui n’ont cependant jamais été étayés par la justice. Selon elle, cela a justifié le départ de la région liégeoise, d’où le trio est originaire, vers Bomal. Renaud Dessart, son ex, était du voyage tout comme un copain, Fabrice Duchesne. Il avait été prévu de voler la voiture d’Antoine Marchal pour éviter à la victime de prendre la fuite après avoir livré ses prétendus aveux. Mais sur place, cela avait dégénéré. Des coups ont été portés à Antoine Marchal. Mais le trio disait être reparti de Bomal, avec la voiture de la victime et des effets personnels, alors que Tarzan était en vie.

Fabrice Duchesne avait, lui, soutenu avoir profité du "lift" vers Bomal pour s’arrêter dans une pharmacie. Et sur place, disait-il, il avait tenté de s’interposer dans la bagarre avant de vouloir partir. Mais Renaud Dessart soutenait, lui, que c’est au contraire Fabrice Duchesne qui avait été le plus violent. Les trois accusés contestaient toute intention homicide.

Mais aucune de ces affirmations n’a donc été retenue complètement par le jury. La motivation retient que "chacun a accepté le risque que l’on passe à l’acte".

Les éléments suivants sont aussi retenus: le dossier a démontré qu’un plan avait été prévu visant à se rendre chez Antoine Marchal pour lui voler sa voiture et exercer des violences (une fausse facture de vente de la voiture avait même été préparée), le fait que Mélissa Sauvage avait fait part des idées de vengeance, le fait que de la corde avait été achetée en vue de pouvoir attacher Antoine Marchal.

Fabrice Duchesne limitait donc sa responsabilité quasi à un rôle passif. Mais pour le jury ceci ne colle pas au dossier, retenant que ses coaccusés l’ont aussi "mouillé" ou que son ADN a été retrouvé.

Un "élément moteur"

Chaque accusé se voit aussi imputer une sorte de responsabilité par le jury.

Fabrice Duchesne est décrit comme un homme "animé de violence" qui a fait preuve de "sauvagerie". Le jury ayant épinglé un échange de SMS avec Mélissa Sauvage dans lequel, il évoque des "idées sadiques" avant de partir vers Bomal.

Renaud Dessart, selon les jurés, a été à l’origine de violences sans se désolidariser des deux autres.

Quant à Mélissa Sauvage, elle est considérée comme "élément moteur" qui savait que "des violences seraient exercées" et qui s’est pour cela "entourée de deux hommes" pour se rendre chez son père. Le verdict n’a pas retenu un mobile en particulier. La vengeance de Mélissa Sauvage a été évoquée. Au cours du procès, l’attitude de Renaud Dessart était, selon plusieurs parties, celle d’un homme amoureux voulant protéger Mélissa Sauvage. Quant à Fabrice Duchesne, pour l’accusation, il aurait pu avoir été guidé par le fait d’obtenir un peu d’argent grâce à la revente de la voiture d’Antoine Marchal.

Mobile toujours flou

Même si l’objectif de dépouiller Antoine Marchal n’est pas ressorti clairement des débats, le jury, par son verdict, a donc estimé que le trio s’est rendu coupable de meurtre pour faciliter le vol. Des faits, qui qualifiés comme tels, sont passibles en théorie de la réclusion à perpétuité.

Le débat sur la peine aura lieu ce mercredi. La défense des accusés devrait mettre en avant des circonstances atténuantes. La cour et le jury pourraient aussi condamner les accusés à des peines différentes bien que reconnus coupables des mêmes faits.