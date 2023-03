31 équipes se sont confrontées lors du blind test du Relais pour la vie durbuysien à Tohogne

31 équipes de six à huit personnes avaient répondu à l’appel des bénévoles et se sont affrontées dans la bonne humeur au fil du quiz musical concocté et animé par Pascal Michel. Rappelons que le Relais pour la vie durbuysien se déroulera sur la piste d’athlétisme à Barvaux durant 24 heures les 3 et 4 juin prochains, avec notamment une prestation scénique des parrains de cette édition, les Gauff’.