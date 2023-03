Le projet de skatepark de Barvaux franchit tous les obstacles

Les jeunes Barvautois et autres adeptes du skateboard, ce sport qui fera son entrée aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024, pourront-ils bientôt s’exprimer et réaliser leurs figures sur le site du Juliénas en Barvaux. Cela semble en tout cas en bonne voie puisque les conseillers durbuysiens ont approuvé lundi soir les conditions et le mode de passation du marché pour la conception et la réalisation de ce skatepark.