Les jeunes de Bomal ont mis le feu ce samedi

La soirée a débuté en musique aux sons de l’harmonie locale. Les jeunes ont de plus pu compter cette année encore sur la plume de Luc Godart pour le jugement de la macrale. Mathias Debras a, quant à lui, énuméré les méfaits que cette sorcière infâme a causés dans le village durant l’année écoulée. Ce sont Jonathan Lahaut et Anaïs, les derniers mariés de l’année, qui ont eu l’honneur d’attiser la flamme du bûcher autour duquel se sont réunies plus de 500 personnes pour chasser l’hiver.