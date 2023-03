Barvaux: 20 ans de carnaval pour les Barnavaleux ce week-end des 1er et 2 avril

Ce week-end se déroulera la 20e édition du carnaval de Barvaux, dit des "Barnavaleux". Organisé depuis 2021, à l’origine par l’Office Animations Loisirs (OAL), ASBL paracommunale et ensuite par le comité carnaval, le carnaval de Barvaux n’a cessé de grandir. "Le carnaval, c’est l’occasion de faire vivre le village et ses commerces dont beaucoup nous soutiennent et nous les en remercions, confie Laurence le Bussy, secrétaire du comité qui a concocté une 20e édition de feu. Pas loin d’une quarantaine de groupes locaux et invités seront présents. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agira d’une première. Par ailleurs, nos amis de Bessan, dans l’Hérault (Occitanie) apporteront à nouveau leur folklore avec leur fameuse musique, la Pena bessanaise. Cette année, nous pourrons également compter sur la présence des géants de Nieuwpoort, notre jumelle de la Mer du Nord. Et nous accueillerons également un Prince venu d’Allemagne."