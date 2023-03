Louis Leloup, 50 ans de savoir-faire de l’art du verre s’esposent jusqu’au 30 juillet au Durbuy History & Art Museum (DHAM)

L’artiste a pourtant failli passer à côté de cette vocation. À 17 ans, il a dû choisir entre continuer comme apprenti verrier à la cristallerie du Val-Saint-Lambert ou poursuivre au Conservatoire de Liège pour devenir chanteur d’opéra. Le Val-Saint-Lambert voit déjà en lui un futur grand Maître verrier, ce sera la cristallerie. Ils ne se sont pas trompés. Les prouesses techniques, les expositions se succèdent, les exploits aussi, quand il réussit à souffler des pièces à 5 cannes simultanément.

Opéra de cristal

En 2024, Bruxelles lui dédiera enfin un espace d’exposition. Reconnaissance légitime pour cet artiste qui a franchi les portes du palais royal, du Vatican, qui a un musée depuis 1997 au Japon et qui a été décoré à de multiples reprises jusqu’à la plus haute distinction reçue en 2022 (La Cravate de Commandeur de l’ordre de Léopold II). Aujourd’hui, à 94 ans, Louis Leloup fête les 50 ans de son atelier et il expose en musique, son Opéra de cristal.

Marcel Lucas et Tompi aussi aux cimaises

Aux côtés de Louis Leloup, quelques œuvres de la collection permanente de Marcel Lucas ont été soigneusement sélectionnées par sa fille, Françoise. Un beau parallèle pour ces aquarelles qui, elles aussi, se travaillent dans l’instantanéité, sans possible retour en arrière. Des aquarelles en période bleue et des arbres aux formes presque humaines qui marchent, dansent ou s’entremêlent pour illustrer les forces de la nature.

Et enfin, et comme c’est désormais la coutume, Thomas Proot, artiste contemporain a également trouvé sa place. Tompi est son nom de scène et il vous invite, lui, à une plongée dans un monde fantasque ou fantasmagorique. Des œuvres robotiques, réalisées à partir de pièces d’acier, d’objets perdus qui reprennent vie sous ses doigts pour illustrer l’univers de l’artiste, le vivant, les écosystèmes bouleversés, l’obsolescence.

La rétrospective "Louis Leloup – Opéra de Cristal" est à découvrir jusqu’au 30 juillet 2023 au Durbuy History & Art Museum (DHAM).

www.dham.be