Procès du meurtre de Tarzan : une "fine instigatrice", un "chevalier blanc amoureux", et un "marginal"

Le trio reconnaît s’être rendu, au départ de Liège, chez celui que l’on surnommait Tarzan, le 31 août 2020, à Bomal. Mélissa Sauvage soutient que le but de la virée était de soutirer des aveux à son père sur de prétendus faits de mœurs. Mais cela a dérapé.

"Antoine Marchal n’est pas mort par accident", insiste d’emblée la représentante du ministère public. Antoine Marchal a été frappé. Au point d’être laissé pour mort, selon l’accusation. Le trio avait emporté des effets de la victime ainsi que sa voiture – une VW Touareg – qui sera ensuite revendue.

Pour l’avocat général, Fabrice Duchesne a été guidé par la possibilité de se faire de l’argent tandis que Mélissa Sauvage avait "ses idées de vengeance mais aussi un but vénal". Quant à l’ex de l’accusée, Renaud Dessart, selon l’avocat général, il était prêt, pour suivre Mélissa Sauvage, à "mettre son père KO".

La magistrate du ministère public estime qu’un plan était établi, pointant que de la corde avait été achetée aussi pour éventuellement entraver Antoine Marchal.

"Le meurtre était une suite prévisible"

"Nous avons Mélissa la fine instigatrice, le chevalier blanc amoureux et Duchesne, le marginal, retient-elle. Mélissa Sauvage joue sur les deux tableaux. Dessart ne sait peut-être pas que Duchesne s’est vu promettre de l’argent. Mélissa Sauvage, c’est “ moi, moi et moi ”. Elle sait aussi que les deux autres savent se battre." Pour la représentante de l’accusation, le trio, en prenant la route de Bomal, savait que "le meurtre était une suite prévisible". Et d’après elle, la fille de la victime est donc tout autant coupable même si elle ne porte pas de coups violents : "Mélissa Sauvage n’essaye pas de se désolidariser. Elle appelle Duchesne en renfort alors qu’il est encore possible de tout arrêter. Dessart accepte d’aller plus loin car il sait que sa propre vie peut être en danger si la victime riposte. À trois, les accusés ont posé des actes ou des injonctions pour laisser faire."

Pour l’avocat général, le trio a quitté Bomal en sachant que la mort d’Antoine Marchal suivrait, alors qu’il lui avait pris son GSM et son téléphone fixe pour l’empêcher d’appeler les secours. Pour l’accusation, les trois premiers accusés doivent être déclarés ensemble coupable de meurtre pour faciliter le vol chez Antoine Marchal (des faits passibles en théorie de la perpétuité). L’avocat jugeant d’ailleurs les explications de Renaud Dessart "comme les plus crédibles" par rapport aux faits.

Le 4e accusé coupable de recel simple pour l’accusation

Ce procès devra aussi régler le sort du 4e accusé que les trois autres ont retrouvé à Liège après leur virée. "Il ne doit pas répondre des mêmes faits même si cela s’est joué à peu pour lui", dit l’avocat général. Ce 4e accusé est poursuivi pour le recel d’un GPS volé à Antoine Marchal le 30 août 2020. Et le lendemain, le 1er septembre, il était aussi d’un autre déplacement chez Tarzan. Selon les trois premiers accusés, pour ramener des objets à Antoine Marchal.

Pour l’avocat général, si ce 4e accusé savait que le GPS était volé, elle n’estime pas pour autant qu’il savait qu’Antoine Marchal avait été frappé à mort. Et de conclure: "Savait-il qu’Antoine Marchal avait été tué ? Je ne parviendrai à vous convaincre qu’il était au courant qu’un meurtre avait été commis." En conséquence, la représentante du ministère public demande que le 4e accusé soit juste reconnu coupable de recel sans autres circonstances aggravantes.

La défense de Mélissa Sauvage égrène ses "doutes"

Après des plaidoiries des conseils des parties civiles solidement plongées dans le dossier et un réquisitoire pouvant être vu comme implacable si on suit l’accusation, la défense de Mélissa Sauvage a été la première à plaider vendredi.

La fille de la victime, tout comme ses coaccusés, conteste l’intention homicide. Et ses avocats, face aux arguments de leurs contradicteurs, ont soulevé ce qui, pour eux, sont des doutes et donc synonyme d’acquittement pour le meurtre. La défense de rappeler aussi que les confidences de la jeune sœur de leur cliente sur un présumé viol commis par Tarzan a été un point de départ.

Pour Me Loïc Richard, le décès d’Antoine Marchal est la suite de coups et de médicaments pris par la victime.

"Antoine Marchal s’est relevé après le départ des accusés et s’est auto-méicalisé, plaide-t-il. Il s’est rendu à l’étage dans sa chambre (NDLR: où son corps a été retrouvé après plusieurs jours). Rien ne démontre le contraire."

Second avocat de Mélissa Sauvage, Me Dimitri De Coster, a présenté une plaidoirie visant aussi à démonter les arguments tant des parties civiles que de l’accusation. "Des vraisemblances que l’on vous a amenées, il peut aussi rester des doutes", estime le plaideur. Il ressort du dossier que Mélissa Sauvage a amené une clef USB et un PC dérobés à Antoine Marchal à un copain informaticien afin d’examiner s’il n’y avait pas de contenu pédopornographique. Ce qui s’est avéré négatif. "Pourquoi vouloir confronter son papa via cela à des faits de mœurs alors qu’elle saurait qu’il est décédé ?", interroge Me De Coster. Un dossier contenant des échanges de SMS entre les accusés figurent aussi au dossier "Ces messages ne permettent pas de dire de manière indubitable qu’il y a eu un décès", estime l’avocat de la défense.

"Il est possible qu’elle quitte Bomal alors qu’elle croit que son père est encore en vie, plaide le conseil de Mélissa Sauvage. S’il n’y a pas de vérité absolue, c’est qu’il y a des nébuleuses et donc des doutes."

La défense reconnaît, par contre, que l’accusée doit être considérée comme coupable de vol et d’extorsion mais sans la circonstance aggravante de meurtre.

Les avocats des trois autres accusés plaideront lundi.