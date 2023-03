L’illustrateur houffalois Stéphane Depréé explore l’enfance en 50 dessins à voir jusqu’au 9 avril à la Maison Legros à Barvaux

Dans celle-ci, Stéphane Deprée livre 50 illustrations qui évoquent des souvenirs d’enfance(s). Avec des dessins, réalisés au fusain et à la craie blanche sur papier Kraft, représentant un enfant confronté tantôt à des situations tendres, tantôt à des situations plus dures.

Les dessins de Stéphane Deprée sont réalisés au fusain et à la craie blanche sur papier Kraft. ©-Stéphane Deprée

Des enfances

"Pour moi, il n’y a pas une enfance qui serait vécue de manière identique par tout un chacun, mais bien des enfances, indique Stéphane Deprée. Chacun vit et se remémore cette époque charnière de la vie de manière bien spécifique, avec des émotions tantôt tendres, tantôt plus difficiles."

Explorer cet univers propre à l’enfance s’est rapidement imposé pour l’illustrateur houffalois. "Je suis toujours marqué par cette période que je qualifierais d’heureuse, même si j’ai vécu certains moments plus douloureux, comme par exemple du harcèlement, dont on ne guérit pas toujours ou difficilement. entre-temps, cela fait plus de trente ans que je travaille comme animateur pour la jeunesse. Et donc je suis aux premières loges quand les enfants me livrent certaines émotions, certaines situations qu’ils vivent. L’enfance, c’est à la fois le monde l’innocence, des premières découvertes, des premiers pas ; mais c’est aussi une période difficile où l’enfant est confronté à ses premières peurs, à des situations plus ou moins violentes qu’il n’arrive pas à décoder ou sur lesquelles il n’arrive pas toujours à mettre des mots. C’est ce paradoxe que je voulais explorer au travers de ces 50 dessins"

Des dessins déclencheurs d’émotions

Ancien étudiant à l’École supérieur des arts de Liège, Stéphane Deprée livre ici 50 illustrations dont les influences ont été puisées dans la bande dessinée, mais pas que… Des dessins que l’on peut également appréhender différemment selon qu’on les observe avec des yeux d’enfants ou d’adultes. "C’est assez incroyable en fait. Il y a plusieurs degrés de lecture dans cette exposition. Chaque dessin peut servir de déclencheur d’émotions. J’ai d’ailleurs déjà reçu de nombreux témoignages de visiteurs pour qui la vision de ces dessins avait éveillé ou fait remonter des émotions bien spécifiques: des souvenirs tantôt doux, tantôt plus tragiques. Je ne donne d’ailleurs aucun conseil d’installations de ces 50 dessins aux espaces où j’expose, précise Stéphane Deprée. Je laisse cela à leur libre appréciation. Les visiteurs peuvent ainsi imaginer leurs propres associations, créer leur propre cheminement intérieur."

L’enfance, une période charnière dans laquelle l’enfant est confronté à ses premières peurs. ©– Stéphane Deprèe

À la question de savoir si cette exposition Enfance(s) pourrait connaître une suite, mais de papier celle-là, Stéphane Deprée confie: "J’y songe bien évidemment, mais cela demande encore beaucoup de travail. Après Barvaux, l’exposition fera encore escale à Couvin, à Liège… Et je travaille encore, en parallèle, sur bien d’autres projets."

L’exposition Enfance(s) est à voir jusquau 9 avril prochain à, la Maison Legros de Barvaux (centre culturel de Durbuy). 086/21 98 70