La Table de Manon à Grandhan (Durbuy): Manon Schenck obtient sa première étoile après son titre de "Jeune cheffe" de l’an dernier

Quelques heures après avoir obtenu sa première étoile, Manon Schenck ne réalise pas encore tout à fait ce qui vient de lui arriver. C’est que depuis deux ans, les bonnes nouvelles s’enchaînent du côté de la Table de Manon, le restaurant situé à quelques encablures de Durbuy Vieille-Ville où la belle histoire avait commencé il y a un peu plus de huit ans. Depuis, Manon et son compagnon David Delmas, qui œuvre, lui, en salle, ont réaménagé une sobre bâtisse à Grandhan pour en faire l’un des restaurants les plus courus de la région.