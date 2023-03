Guide Michelin 2023 : "La Grappe d’Or" (Arlon), "La table de Manon", "Le Grand Verre" (Durbuy), nouveaux étoilés

"La Table de Manon" (Durbuy) reçoit aussi une étoile au Guide Michelin 2023. Manon Schenck avait reçu l’award jeune chef il y a deux ans et c’est donc la suite logique pour le restaurant de Durbuy. "C'est une belle récompense, on l'espérait", explique Manon Schenck.

"Le Grand Verre", aussi à Durbuy, reçoit aussi une étoile au Guide Michelin 2023. Wout Bru est le chef de cet établissement. Il est considéré comme l’un des meilleurs chefs belges.

La liste complète

Deux étoiles

La Table de Maxime (Our)

Une étoile

La Grappe d’Or (Autelbas)

Le Grand Verre (Durbuy)

La Table de Manon (Grandhan)

Les Pieds dans le Plat (Marenne)

Le Gastronome (Paliseul)

Le Cor de Chasse (Wéris)

Perte d’étoile

Le Château de Strainchamps (Fauvillers) qui a fermé ses portes en décembre dernier

-- COMMENTAIRES -- Wout Bru est un chef heureux !

Un restaurant au Grand-Duché remporté également sa 1re étoile : l’Eden Rose à Kayl de Valérian Prade et Caroline Esch.

Bib Gourmand

Les tables qui se distinguent par leur très bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un repas – en général une entrée, un plat, et un dessert - pour un prix d’environ 45 euros.

Le Victor (Arlon)

Des Ardennes (Corbion)

Le Moulin (Daverdisse)

Clos des Récollets (Durbuy)

Durbuy Ô (Durbuy)

Au cœur de Lacuisine (Lacuisine)

Le Saint-Michel (La Roche-en-Ardenne)

Les 4 Saisons (Marche)

Brasserie N4 (Martelange)

Le Barathym (Nassogne)

Pluriel (Transinne)

Perte Bib Gourmand