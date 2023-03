Les Bateleurs bomalois de retour à Heyd dans une pièce qui déménage

Un déménagement qui ne devrait pas perturber les spectateurs, habitués se tordre de rire avec les Bateleurs, dont la réputation en la matière n’est plus à faire. Cette année encore, ils se produiront dans une comédie française en trois actes de Marc Lucas intitulée Ah non ! La ménagère elle est pour moi

Voici le synopsis de cette pièce: "Il y a Henri, le père, qui s’est pris un bus en pleine face. Mourra, mourra pas ? Il y a Martine, la fille désinvolte, intéressée, égocentrique, mais pas que… Il y a aussi Colette, l’autre fille et la sœur de Martine, plus effacée, plus discrète, plus serviable, plus beaucoup de choses…

Il y Olivia… Mais qui est cette fille-là ? Huissier de justice ? Escroc ? Demi-sœur ? Autre choix, tapez 4…

Et puis il y a Versailles, une grande maison, une famille et ses secrets, un héritage à partager, et des surprises, beaucoup de surprises…"

Cette année, les Bateleurs se produiront dans une version à trois comédiens. On retrouvera ainsi sur scène Patricia Crucifix, Sabrina Wilmet et Florent Dodeigne.

Ils se produiront à la Maison de village de Heyd le samedi 18 mars, le mardi 21 mars, le vendredi 24 mars et le samedi 25 mars. Toutes les représentations débuteront à 20 h.

Entrée: 7 € pour les adultes, 4 € pour les enfants (-12 ans).

Réservations au Syndicat d’Initiative de Bomal: 086/21 24 84