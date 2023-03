Durbuy: le groupe CommUne Passion lance sa campagne pour les élections communales de 2024, mais cette fois sans le MR

Pour lancer cette campagne, étaient présents bon nombre de représentants du PS provincial: Mélissa Hanus, députée fédérale et président du PS luxembourgeois, le député régional Philippe Courard, les deux députés provinciaux Nathalie Heyard et Stephan De Mul ainsi que des représentants de la – Mutualité socialiste.

Après une introduction de la cheffe de file Laurence le Bussy, c’est le président de l’USC locale, Stéphane Counerotte, qui a précisé les ambitions de la future liste d’ouverture à forte connotation PS, mais cette fois sans candidats issus du MR: "Lors du dernier en scrutin en 2018, nous avions uni nos forces avec la locale MR, ainsi qu’avec des citoyens de notre commune sans couleur partisane pour créer notre liste. Las, durant la période de préparation des élections, certains futurs candidats du MR ont retourné leur veste pour rejoindre la liste du bourgmestre. Certains sont élus et se retrouvent au conseil communal en face de nous et des leurs. Une situation quelque peu ambiguë. Notre confiance avait été, à l’époque, quelque peu érodée. Nous avons cependant jusqu’à ce jour été fidèles à notre engagement et conservé la même attitude de gestion commune. Il est, toutefois, difficile, compliqué de ne pas tiquer quand, par exemple, la secrétaire de la locale MR envoie un courrier à ses affiliés en les invitant – à voter uniquemen t pour des candidats du MR".

Pour préparer les futures élections de 2024, le groupe CommUne Passion a rencontré le président de la locale MR, afin de connaître la position de son groupe. "Après une longue attente, ce dernier nous a juste communiqué qu’ils avaient décidé de ne pas décider. La situation devenait nébuleuse. Peu de temps après, nous avons reçu un toutes boîtes invitant à une rencontre sur le marché de Noël à Durbuy sur laquelle tous les élus MR se trouvaient sur un seul et même document. Pour nous, le message était clair: rupture unilatérale du contrat, de la confiance, de l’engagement !", explique Stéphane Counerotte.

"CommUne Passion reprend son indépendance"

Il poursuit: "Nous annonçons donc aujourd’hui, de manière officielle que nous aussi reprenons jotre indépendance et continuons la route seuls. CommUne Passion a vécu, mais vive CommUne Passion car nous souhaitons conserver le nom de notre liste pour les élections de 2024, qui restera une liste d’ouverture et citoyenne à la demande générale. Notre combat communal, basé sur des notions d’égalité humaine et sociétale, est un combat citoyen. C’est pourquoi nous accueillerons, au sein de notre groupe, toute personne souhaitant défendre ces idées qui nous unissent"

Le groupe CommUne Passion va donc s’atteler ces prochains mois, à la constitution de sa liste.