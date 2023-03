À Izier, le grand feu a chassé l’hiver

"Cette année fut un peu spéciale car le grand feu se tenait à l’endroit où l’an prochain se tiendra probablement le chantier de nos futurs bâtiments ruraux et sportifs", précise Thomas Piroton, l’un des membres du comité organisateur. Ce sont les derniers mariés de l’année écoulée qui ont allumé le bûcher, à savoir les couples Rosu, Neuville et Quoitin. Le comité des fêtes d’Izier remercie grandement les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à cette organisation ainsi que les personnes présentes et les jeunes mariés.