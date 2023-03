A Barvaux, une boulangerie où on peut acheter son pain à la tranche

À la tête de la boulangerie, qui emploie deux boulangers et deux vendeurs, Maïte Godet: "Nous travaillons avec des produits locaux (la ferme Houard, le fromage d’Ozo, la boucherie Bodson…). Nos farines sont produites à partir de blés anciens et garanties sans améliorant ni additifs et viennent du moulin Bourgeois à la frontière française. Les pains (de 900 gr à 1 kg) sont préparés et cuits sur place dans notre four à bois."

Les produits sont bio ou issus de l’agriculture raisonnée, un choix opéré en gardant toujours en ligne de mire le rapport qualité/prix. "Chez nous on peut aussi acheter son pain au poids. De la tranche au pain entier. C’est notre façon de réduire le gaspillage." Il est donc possible d’acheter 1 tranche d’épeautre et 3 tranches de pain complet, selon les goûts et les affinités de la famille, toutes les combinaisons sont possibles.

Un nouveau partenariat

Cette boulangerie aux multiples visages vient de fêter sa première année et annonce dans la foulée, un nouveau partenariat, 100% féminin, qui ne manquera pas de plaire aux adeptes de bons pains et de fines pâtisseries. "Nous faisons absolument tout nous-mêmes. Pour le goûter, nous avons bien quelques tartes, mais de là à nous lancer dans la pâtisserie fine !"

Lyny Nature, que nous vous avons présenté la semaine dernière, récemment installée à Barvaux, arrive donc comme une cerise sur le gâteau. Elle manquait d’un point de vente sur Barvaux, elle disposera désormais d’un comptoir frigo à la Planche à papa pour ses pâtisseries, entre autres, sans gluten et sans lactose.

Un décor de bois

Et puis ce qui fait aussi et sans conteste la particularité de la boulangerie, ce sont ses tables artisanales… en planches. C’est chaleureux et convivial. Des tables réalisées par le compagnon ébéniste de Maïté, Philippe Morreale. L’un et l’autre se complètent et contribuent à cette réussite entrepreneuriale. La première profite d’un bel aménagement empreint de créativité, le deuxième peut mieux exposer ses réalisations. C’est du win-win et on ne peut que leur souhaiter encore beaucoup de pains. sur la planche !