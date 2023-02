Derrière Lyny nature, il y a Leila et c’est toute une histoire. Oser entreprendre, elle a ça dans le sang: "Il y a quelques années, je travaillais comme styliste indépendante en Algérie, explique-t-elle. J e créais des robes de mariées, brodées de fils d’or ; ça marchait super bien. J’ai tout lâché, par amour, pour m’installer en Belgique." Quelques années plus tard, maman de deux grands enfants, elle veut retrouver une activité professionnelle. Elle se dit qu’elle pourrait assouvir sa passion pour la cuisine et ouvrir un restaurant. Mais c’est sans compter sur la force du destin. Alors qu’elle cherche la salle de cours de cuisine, elle se trompe de porte et atterrit au cours de pâtisserie. Elle n’en ressort plus ! Son aventure avec la pâtisserie commence donc par un concours de circonstances. Mais ne dit-on pas que le hasard vaut mieux que mille rendez-vous ?

Diplôme en poche, elle lance son activité à Haillot (Ohey) et très vite, elle imagine ses premiers gâteaux sans gluten ou lactose. C’était il y a 9 ans,

"Il y a deux ans, j’avais le choix entre stagner ou évoluer. En séjour à Barvaux, j’ai véritablement eu un coup de cœur en découvrant ce local à vendre. Situé derrière l’église, le bâtiment me lançait un appel et j’ai tout de suite vu le potentiel que je pourrais en tirer. Le local est lumineux, spacieux et me permet d’aller encore plus loin et d’ouvrir dans quelques mois une pâtisserie avec un comptoir et une petite salle de dégustation."

Depuis, avec ses deux acolytes tout aussi passionnées, Sarah et Léa, elle imagine, élabore, crée et livre des petits gâteaux, tartelettes ou dômes. Elle livre les magasins, les pâtisseries, réalise et propose ses gâteaux pour des mariages, des anniversaires dans toute la Wallonie. Le tout-venant peut aussi déjà se fournir sur demande à Barvaux.

Déguster ses tartelettes a quelque chose de magique, c’est toute la générosité du sud et une certaine exigence: "J’applique trois critères incontournables: le look, le goût et le rapport qualité/prix". Des projets Leila en a encore plein les fours mais chut. Nous n’allons pas tout dévoiler tout de suite.

En attendant, n’hésitez pas à la contacter pour vos commandes au 0497/50 43 43 ou via la page Facebook "Lyny nature pâtisserie bio". Elle cherche également à agrandir son équipe.