Durbuy: "D’autant plus heureux de le récupérer"

"Nous avions déjà eu le Bib Gourmand durant quelques années, jusqu’en 2021 inclus, précise Koen Timmerman, le gérant du Durbuy-Ô. On nous l’avait retiré en 2022, je ne sais pas pourquoi. Nous espérions évidemment le récupérer. Cela nous rend d’autant plus heureux. Il s’agit d’une magnifique reconnaissance de la part d’un grand guide culinaire. Celle-ci offrira une visibilité supplémentaire à notre établissement, un restaurant gastronomique avec 40 places en intérieur, et 40 aussi en extérieur. Nous travaillons avec un menu 3 assiettes. Nous essayons de proposer un maximum de produits locaux. Mais nous servons aussi d’autres produits, tels du homard, saumon, thon… Nous proposons une cuisine de saison, avec un nouveau menu tous les 2 mois. Il est aussi possible d’emporter nos plats. Le Combien-Ô est également un hôtel, de 6 chambres. Je tiens à remercier le personnel, les clients, fournisseurs et producteurs. Cette récompense leur revient aussi."