Les comédiens de D’Jenne Reye, de beaux petits diables sur les planches à Borlon

D’Jenne Reye reviendra donc avec son vaudeville en wallon, signé Henri Hardenne. Une comédie en trois actes intitulée Qwand li d’jâle sènnè mêle.

En voici le synopsis: "Au cours des années 70, Honoré Bultot, patron de l’hôtel"Le refuge des braconniers"est menacé par un huissier de justice car il refuse de payer ses contributions. L’hôtelier a plus d’un tour dans son sac pour éviter cette situation et attend de pied ferme la venue de cet individu".

Un vaudeville enlevé, avec son lot de quiproquos et de rebondissements.

À la distribution, on retrouve: Nicole De Wit, Christiane Maréchal, Adeline Dubreucq, Marie-Thérèse Gillon, Emma Gemine, Joseph Rulot, Thomas Bontemps, Yves bontemps, Maxime Maréchal, Marc André, Jean-François Piret.

L’équipe technique compte en ses rangs René Noël (aide-mémoire), Jean-Marie Trine à la régie, tandis que les décors ont été réalisés par Yves Bontemps, Joseph Rulot, Paul Baeten et Pascal Rulot. Le maquillage est signé par Catherine Lempereur. Et les "Vampes", Françoise Modave et Viviane Vincent, en lever de rideau.

La troupe D’Jenne Reye se produira au Cercle Saint-Louis le samedi 4 mars à 20 h, le vendredi 10 mars à 20 h, le dimanche 12 mars à 14 h, le samedi 18 mars à 20 h, le dimanche 18 mars à 14 h.

Réservations: 086/36 79 69 (entre 16h et 20 h)