Durbuy: Mi-mars, on pourra replonger à la piscine de Bohon

Du côté de la Commune de Durbuy, cette réouverture était attendue. "C’est effectivement une toute bonne nouvelle, se réjouit Fabrice Sarlet, l’échevin des Sports de Durbuy. Nous avions effectivement pris la décision de vider la piscine au début de la crise du Covid dans l’attente des travaux. Il a fallu ensuite attendre la confirmation du subside Infrasports avant de pouvoir entamer les travaux le 17 janvier 2022. Un chantier qui a également été compliqué par la guerre en Ukraine et les retards dans la livraison de certains matériaux. Nous avons par ailleurs dû effectuer un certain nombre de réparations sur le tas durant ce chantier d’envergure, qui représente tout de même un budget estimé entre 1,5 et 2 millions pour lequel nous avons obtenu un subside Infrasports d’environ 1 million€".

Un grand bassin en inox, le 2e de la province

Originalité du chantier, le grand bassin est désormais équipé d’une cuve en inox. "Il s’agit de la deuxième piscine de la province à être équipée d’un tel revêtement après celle de Vielsalm, explique Bernard Jadin. L’inox, un matériau qui présente bien des avantages: une durabilité plus longue estimée à une cinquantaine d’années, une étanchéité optimum, moins d’usure et de corrosion et des entretiens moins fréquents. C’est la société française HUB, spécialisée dans ce type de pose, qui a mené ce chantier"

Le petit bassin carrelé sous forme de mosaïque

Le petit bassin sera lui aussi rénové et gardera sa forme actuelle tout en courbes. Il sera désormais carrelé sous forme de mosaïques par la SPRL Pool Conception de Antoing. Finis par contre les décors simulant des. rochers tropicaux et les plateformes dans le bassin. "Pour des raisons de sécurité tout d’abord, mais cela permet aussi un fameux gain de place, précise encore Bernard Jadin. La liaison entre grand et petit bassin est, par contre, supprimée. Ce qui nous permet une gestion différenciée de la température de l’eau dans chaque bassin. Et par corollaire de substantielles économies d’énergie. Rappelons encore que l’eau était déjà chauffée grâce à notre système de chauffage à plaquettes bois très écologique."

Parallèlement à ce chantier, la Commune de Durbuy en a profité pour entamer d’autres travaux de rénovation. "Comme le traitement de l’eau par ultraviolet ce qui permet d’utiliser moins de chlore. Mais encore la rénovation de certains éléments de tuyauterie dans les caves du bâtiment. On s’est également attelé à la rénovation de la toiture, à son isolation et au placement d’un éclairage LED moins énergivore. Nous avons également aménagé un nouveau vestiaire collectif. Nous avons également profité du chantier de la piscine pour aménager une salle d’escalade à l’étage du complexe sportif de Bohon, ainsi qu’une salle en parquet de 120 m2 permettant notamment la pratique de la danse", conclut l’échevin Fabrice Sarlet.