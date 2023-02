Cérémonie des vœux communaux de Durbuy: « Vingt mois pour concrétiser des projets ambitieux »

La raison de cette longue interruption, la crise sanitaire du Covid-19, a évidemment été rappelée par les quatre orateurs qui se sont succédé au micro en avant-soirée. Ils ont aussi rappelé les crises successives et ont mis à l’honneur le personnel communal pour leur travail inlassable durant cette période difficile.

La première du directeur général

Olivier Brisbois, le directeur général, dont c’était le premier exercice depuis sa prise de fonction il y a presque deux ans, a rappelé non sans humour qu’ "un nouveau DG, ce sont souvent de nouvelles procédures, de nouvelles attentes qualitatives". Il a également ciblé les grands rendez-vous de l’administration pour 2023, à savoir un nouveau règlement de travail, la mise à jour du cadre du personnel et de nouveaux statuts espérés.

Les grands projets de la fin de mandature

Le bourgmestre Philippe Bontemps a, quant à lui, indiqué qu’il restait une vingtaine de mois pour concrétiser toute une série de projets parmi lesquels, entre autres: "D’ici octobre 2024, nous espérons ainsi avoir terminé l’aménagement du parc Roi Baudouin à Durbuy et celui du parc communal de Barvaux, ainsi qu’avoir finalisé la construction de la Maison rurale polyvalente d’Izier. L’aménagement des 1er et 2e étages des Pères Oblats à Barvaux devrait être en cours de réalisation. Quant au Parking nord à Durbuy, il devrait être aménagé. Dans les prochaines semaines, nous rentrerons trois dossiers de demande de subventions UREBA, destinées à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et la cerise sur le gâteau serait de rentrer avant la fin de cette législature, le permis de transformation de la partie gauche du couvent des Pères Oblats afin d’y transférer la crèche des Libellules et de permettre, par la même occasion, aux services communaux qui manquent de place de prendre possession de l’actuelle aile droite de l’Hôtel de Ville".

Le bourgmestre cible encore la volonté de la majorité de proposer à l’administration du Développement rural la construction des deux dernières maisons de village, celles d’Aisne et de Borlon.

"Quant au sport, on attend l’inauguration prochaine de la piscine de Bohon flambant neuve. Elle précédera d’autres chantiers, à savoir la rénovation de la piste d’athlétisme de Barvaux ainsi que celle des structures endommagées au terrain de football de Bomal et le déménagement du club de football de Heyd à côté de l’école communale à la suite des dernières inondations", conclut le bourgmestre.

Les chiffres du CPAS

Le président du CPAS Arnaud Delzandre rappelle, quant à lui, quelques chiffres: "Le CPAS durbuysien, c’est, entre autres, plus de 2000 demandes d’aide sociale par an ; plus de 75 personnes accompagnées par le service d’aide aux étrangers ; plus de 170 personnes suivies par le service d’insertion professionnelle ; plus de 45 personnes accompagnées par le service de médiation de dettes ; mais encore plus de 200 suivis par le service énergie".