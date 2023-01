Barvaux-sur-Ourthe: La Clé d’Ourthe et Aisne orpheline de son chef de chœur Jean-Marie Rousselle

Jean-Marie Rousselle est né le 8 juin 1944 à Filot (Hamoir). Instituteur primaire, il a toujours été passionné de musique. En 1969, il entreprend l’étude du solfège et du tuba au sein de l’ex-harmonie de Tohogne. Il entre ensuite à l’académie Ourthe-Amblève à Aywaille où il étudie le solfège et le trombone à coulisses durant quatre ans. Il poursuit ensuite son cursus au Conservatoire de Liège.

En 1980, il prend la direction de l’harmonie "Les Échos de l’Ourthe" à Bomal et un peu plus tard celle de l’harmonie de Nandrin.

Depuis 1984, à la demande de Charles Houard, Jean-Marie Rouselle dirigeait avec passion la chorale "La Clé d’Ourthe et Aisne".

Cette chorale qu’il a prise en main depuis ses débuts rassemble plus de quarante choristes habitant le Commune de Durbuy et ses alentours. Une chorale qui donne de nombreux concerts dans la région et parfois même à l’étranger.

La Clé d’Ourthe et Aisne a une histoire un peu particulière puisque celle-ci fut créée à l’occasion de la participation de la Ville de Durbuy à l’émission de la RTBF À qui le gant ? de la R.T.B.F. Un groupe vocal devait être constitué pour l’occasion et chargé d’interpréter la chanson L’âme à la vague de Marie-Paule Belle. C’est ainsi que depuis le mercredi 14 mars 1984, les choristes ont continué à partager leur amour du chant sous la direction de leur chef de chœur Jean-Marie Rouelle dont tous retiendront sa passion, son enthousiasme et sa bonne humeur.

Compagnon d’Éliane Mathys, Jean-Marie Rousselle était le papa de cinq enfants. Ses funérailles seront célébrées en l’église du Sacré-Cœur de Barvaux-sur-Ourthe le jeudi 2 février à 10 h 30.