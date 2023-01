Alestorm, les pirates du métal seront sur scène au Sassin à Bomal le samedi 4 février prochain en prélude au Durbuy Rock Festival

Le 4 février, il s’agira de la dernière date de leur tournée européenne qui les aura vus jusqu’ici se produire dans bon nombre de capitales européennes. Ils viendront défendre leur dernier album en date Seventh Rum Of A Seventh Rum.

à Bomal, ils se produiront avec quatre autres groupes: Aktarum, Rumahoy, Wind Rose et Gloryhammer. Ouverture des portes à 17 h 30.

À noter qu’il convient de réserver rapidement. Il reste moins de 300 places pour cette soirée. Entrée: 40 €.

https ://my.weezevent.com/alestorm-gloryhammer-wind-rose-rumahoy-aktarum-en-concert

Le Durbuy Rock Festival les 12 et 13 mai

Le groupe Paradise Lost sera l’une des têtes d’affiche du prochain Durbuy Rock Festival le samedi 13 mai. ©-ÉdA

À noter que le 26e Durbuy Rock Festival se déroulera quant à lui les vendredi 12 et samedi 13 mai prochains à Bomal avec encore une fois de grands noms des scènes metal et rock dur. L’affiche est désormais complète.

Sont ainsi confirmés: Korpiklaani, Paradise Lost, Amenra, Belphegor, Rise of the Northstar, Bloodbath, Brutus, Rotting Christ, Suffocation, Black Mirrors, Wolvennest, Lacrimas Profundere, Barbar’O’Rhum, Gronibard, Carnation, Bukowski, Psykup, My Diligence, Drakwald, The Gardians, Ice Saled Eyes, One Hour, Obsolete Humanity, La Solution.

www.durbuyrock.be