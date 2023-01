La rénovation urbaine: 15 ans pour changer le visage de Barvaux-sur-Ourthe (vidéo)

Lors de la récente séance du conseil communal de décembre dernier, le bourgmestre de Durbuy, Philippe Bontemps, annonçait la bonne nouvelle: "L’arrêté de reconnaissance de l’opération de rénovation de Barvaux – a été signé le 18 novembre dernier par le Gouvernement wallon. Pour moi, il s’agit de l’événément-phare de l’année 2022, car ce dossier, entamé, il y a plus de 10 ans, est enfin sur les bons rails. Cette reconnaissance ouvre la voie à un vaste chantier de rénovation de plusieurs quartiers de Barvaux".

Le bourgmestre poursuit en expliquant toute l’importance de ce document: "Il valide le périmètre de cette opération de rénovation, ainsi que le budget à charge de la Région wallonne, relatif à la concrétisation des fiches projets décrivant les différentes phases de cette rénovation. L’opération est reconnue pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en 2037. à l’image du dossier de revitalisation urbaine qui a embelli le centre de Barvaux, notamment le quartier de la Gère, nous exécuterons donc, au cours de ces 15 prochaines années, un ensemble d’investissements validés par la Commission de rénovation urbaine composée, entre autres, de citoyens barvautois. Des investissements qui modifieront considérablement et de manière heureuse l’image du village de Barvaux qui recense, à lui seul, plus d’un quart des 11 500 habitants que compte notre commune de Durbuy".

Le bureau AGUA qui a travaillé sur cette opération de rénovation urbaine a défini 5 zones d’actions.

1. L’espace urbain central

L’objectif des investissements compris dans cette zone du centre urbain de Barvaux sera de fluidifier le trafic et de rendre le centre du village plus agréable. Pour y parvenir, il est envisagé la création d’une nouvelle voirie parallèle à la rue principale de Barvaux. Par ailleurs prévu dans le Plan de mobilité, ce nouvel axe montant à sens unique qui irait de la route de Marche jusqu’au carrefour du Ténimont, vers Bomal et Wéris, permettrait de soulager l’axe principal. Autre enjeu ciblé dans ce 1er axe d’action: celui de restructurer le site de Basse Sauvenière à proximité de l’église, mais aussi envisager l’accueil de nouveaux logements de fonction.

2. L’axe Chainrue

Axe à la fois commercial et résidentiel du centre de Barvaux, le quartier de Chainrue est appelé à évoluer avec notamment le développement futur du site des Pères Oblats qui accueillera tous les services du CPAS et tout le pôle Petite enfance durbuysien. "Il faut apporter une plus-value en qualité de sécurité routière, d’aménagements commerciaux, de plantations d’arbres, tout en cherchant à mettre en valeur le cours du Ris Dodet", est-il souligné dans l’étude réalisée par le bureau Agua.

3. Les alentours de la gare

Le quartier de la gare, sur les hauteurs du village, constitue également un des axes de développement. "La SNCB, dans un souci d’efficacité et de sécurité de la ligne veut supprimer les passages à niveaux, dont celui de Barvaux, créant ainsi un passage sous voie. Nous avons recommandé à la ville, dès le début des années 2000, de profiter de cet investissement pour revaloriser les alentours de la gare, tant au niveau de la mobilité et de la sécurité avec notamment l’aménagement d’un kiss & ride, mais encore de valoriser les espaces destinés aux usagers ainsi que les nombreux terrains avoisinants", préconise l’étude.

4. La route de Marche vers Hotton

La route de Marche est un axe routier qui s’est fortement développé ces dernières années, avec une offre commerciale importante (magasins, grandes surfaces,…) et un accès vers le zoning de Barvaux. La route actuelle, très fréquentée, présente une insécurité, tant pour les usagers faibles que les automobilistes. Afin de remédier à ces problèmes, le bureau AGUA y préconise notamment la sécurisation du carrefour avec la rue Terre aux Ris, mais aussi l’aménagement de ronds/longs-points à l’intersection avec la route d’accès vers le magasin Carrefour et un long-point "en os" à l’intersection avec la rue Chainrue.

5. Les quais de l’Ourthe

Le bureau AGUA prévoit, dans cette zone d’action un travail simultané sur les deux berges situées de part et d’autre de l’Ourthe afin de renforcer leur cohérence et leur attractivité. Selon, l’étude, il faut repenser mieux valoriser encore la rive située côté Juliénas. "Le vendredi 2 décembre, nous avons appris l’obtention d’un subside de 500 000 € dans le cadre de l’appel à projets Cœur de village de la Région wallonne. Il sera dédié justement à l’aménagement d’une partie de cette rive gauche de l’Ourthe se situant entre la passerelle piétonne enjambant l’Ourthe et l’ancienne piscine. Le conseil communal désignera un auteur de projet début 2023", se réjouit le bourgmestre Philippe Bontemps. En face, la rive droite comprenant la nouvelle maison communale, le parc communal et la place du marché sont amenés également à subir prochainement un profond lifting. "Le permis d’urbanisme relatif à la rénovation du parc communal et de la place du Marché sera déposé à l’administration de l’Urbanisme à Arlon dans les prochaines semaines. Les travaux devraient être réalisés au cours de l’année 2024", conclut le bourgmestre.