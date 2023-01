La rénovation des infrastructures du FC Petit-Han a débuté

La rue de la Pinède à Petit-Han (Durbuy) a perdu son calme habituel ses derniers jouers. Les travaux de rénovation des infrastructures du club de football local viennent en effet de débuter le lundi 9 janvier dernier. Des travaux de grande envergure pour les Bleu et Blanc qui jouent actuellement en deuxième provinciale série C et qui comptent en leurs rangs quelque 220 affiliés. Le président Marc Destrée dresse l’inventaire de tous les travaux: "Les travaux auraient dû commencer fin de l’année passée, mais avec les conditions climatiques et ensuite les congés du bâtiment, ils ont finalement débuté lundi dernier. On s’en réjouit au sein du club, pour qui ce sera un profond changement. Les travaux consistent en la construction de trois nouveaux vestiaires sur l’aile gauche du bâtiment, du côté du bois. Les vestiaires actuels seront, eux aussi, rénovés avec notamment de nouveaux sanitaires. Une terrasse sera aménagée au-dessus des nouveaux vestiaires qui communiquera avec la buvette actuelle. Une nouvelle cuisine sera également aménagée, qui communiquera elle aussi avec la cafétéria du club. Des nouveaux châssis seront installés partout, ainsi qu’un parement autour de la tribune actuelle pour masquer les blocs actuels. Des aménagements pour les personnes à mobilité réduite seront également aménagés"