Les Wallons réunis d’Izier sur scène dans « Kimelêye Hasplêye »

Dès ce vendredi 13 janvier, la joyeuse troupe théâtrale des Wallons réunis d’Izier (Durbuy) débute une série de trois représentations au Centre d’animations de Heyd. "À Heyd, car nous sommes toujours dans l’attente de la reconstruction d’une salle polyvalente à Izier, à la suite de l’incendie, il y a quelques années, de la salle de la Jeunesse dans laquelle nous avions l’habitude de nous produire", précise Delphine Hay, l’une des comédiennes. Cette année, les sept comédiens présenteront une pièce en wallon liégeois, intitulée Kimèleye Hasplêye, une comédie en trois actes d’Émile-Henri Genon, dont voici le synopsis: "C’est très bien de sauver la vie d’un homme qui voulait se noyer pour un chagrin d’amour! Mais quand vous ne pouvez plus fermer l’œil de la nuit, qu’un couple de voisins trop curieux, qu’un docteur aux drôles de méthodes et qu’une escorte fort avenante viennent faire un sacré remue ménage dans votre maison... Et que votre femme se retrouve dans les bras du noyé... Vous vous demandez quand même si vous ne feriez pas bien de le remettre à l’eau".