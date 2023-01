Sur scène, les Hanteux de Grandhan sont à la recherche d’une femme désespérément

Et de la joie et des fous rires, il devrait y en avoir à la maison de village de Grandhan dès le samedi 28 janvier prochain, date de la première représentation, qui sera organisée en formule apero-théâtre mais qui malheureusement affiche déjà complet. Pas de stress cependant, les Hanteux se produiront encore lors de quatre autres représentations: le dimanche 29 janvier à 14 h 30, le mardi 31 janvier à 20 h, les vendredi 3 et samedi 4 février à 20 h.

Les Hanteux se produiront dans une comédie en français en trois actes intitulée "Recherche femme désespérément", une pièce signée Vincent Durant, qui est ici mise en scène par Jeanne-Marie Delfosse. En voici le pitch: "Que faire quand votre compagne décide brusquement de rompre alors que vous comptiez sur elle absolument pour vous accompagner à une soirée bridge à laquelle ont été conviés votre banquier et son épouse ? Trouver une remplaçante pardi ! Facile sur papier mais pas si aisé en réalité… Et rien ne va se dérouler comme prévu pour Rémy Dupuis, séducteur invétéré, qui va vivre la plus rocambolesque des soirées, lors de laquelle vont se succéder les rencontres les plus improbables vont se succéder et s’enchaîner à la pelle des quiproquos".

Pour cette nouvelle saison théâtrale, on retrouvera sur les planches: Annick Hay, Jacqueline Lambert, Soline Lejeune, Geneviève Thbaut, Jeanne-Marie Delfosse, Philippe Bartholomé, Pascal Braibant, Dany Cokaiko, Marc Destrée, Daniel Henrotin. Catherine Debue assurera la fonction d’aide-mémoire à cette joyeuse troupe.

PAF pour les 4 dernières représentations: 8 €. Les réservations sont déjà lancées au 086/21 31 78. Il convient de réserver rapidement.