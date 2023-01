Les Argotés d’Izier (Durbuy) nageront sur le net à Ferrières et à Sprimont

Une double vie millimétrée menacée par une rencontre sur le web

Les Argotés se produiront dans une comédie française, déjantée comme ils les affectionnent, dont voici le pitch: "Jean est chauffeur de taxi et mène une double vie. Son organisation est méthodique. Tout est calculé, millimétré !. Époux de Mathilde d’un côté et de Charlotte de l’autre, il parvient à alterner cette double existence sans éveiller le moindre soupçon. Arrive le jour où ses deux enfants, Alix et Guillaume qui ne se connaissaient pas, se rencontrent au détour des réseaux sociaux sur internet et décident de passer des échanges virtuels à une rencontre de visu…"

On l’imagine, cette situation va amener son lot de quiproquos et les fous rires résonneront tant à Ferrières qu’à Sprimont.

Pour cette nouvelle saison théâtrale, on retrouvera chez les Argotés: Sarah Tessely, Sarah Laporte, Christine Bonfond, Florent Dodeigne, Grégory Godfroid, Gérard Lallemant et Xavier Lechien.

Ils se produiront au cercle Sainte-Jeanne de Ferrières le vendredi 27 janvier à 20h au profit du Patro de Ferrières, mais encore le samedi 28 janvier à 20h et le vendredi 3 février, toujours à 20 h.

Les Argotés se produiront également, à la demande de l’Amicale de la zone de police SECOVA, au centre culturel de Sprimont les vendredi 10 et samedi 11 février à 20h et le dimanche 12 février.

à noter que les Argotés organisent un concours sur leur page Facebook afin de remporter des places pour les dates de Ferrières.

Pour les représentations à Ferrières: PAF 9 €. Réservations au 0471/68 21 95. Pour les représentations à Sprimont: prévente 10 € et entrée 12 €. Réservations au 0497/45 90 67