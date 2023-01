à l’heure où ce dernier vient de fermer ses portes ce dimanche soir, les organisateurs peuvent d’ores et déjà tirer un premier bilan de cette édition. "Une édition revenue à la normale après celle de 2021 qui avait été organisée dans le respect des mesures sanitaires et dont l’entrée était payante, se souvient l’échevin durbuysien du Tourisme Pablo Docquier. Cette année a vu fort heureusement un retour à la normale et si nous ne disposons pas encore de chiffres précis, la fréquentation a répondu à l’attente. Tant les exposants que les commerçants se montrent satisfaits."

Un débriefing organisé ce jeudi 12 janvier

Même constat du côté du nouveau président du Syndicat d’initiative de Durbuy, organisateur de l’événement. "Un premier débriefing de l’événement sera organisé ce jeudi en présence des exposants, des commerçants de Durbuy Vieille-Ville et des membres du syndicat. Mais d’un point de vue plus personnel, je tire un bilan particulièrement positif. Je pense qu’en termes de fréquentation, on se situe parmi les bonnes éditions organisées avant l’arrivée du Covid-19. Comme chaque année, il y a certes eu des rushs de fréquentation, principalement le week-end comme à l’habitude. Mais cette année, on peut remarquer qu’il y a eu une bonne diffusion du public durant toutes les périodes du marché. L’aménagement, depuis 2020 du site en face de l’Anticlinal, n’y est sans doute pas étranger en permettant de ne pas concentrer toute l’activité sur la place Roi Baudouin et de fluidifier la circulation tant sur le marché que dans la Vielle-Ville. Plus surprenant par contre, nous avons enregistré, fin novembre, un week-end d’ouverture jamais vu. Sans doute le public était-il pressé de retrouver l’ambiance de Noël à Durbuy."

Du monde même la semaine

Autre constatation du président, le marché de Noël a attiré du monde même en semaine. "Effectivement, les années précédentes, nous constations des creux de fréquentation durant les jours de semaine, durant lesquels le marché a très bien fonctionné en soirée, indique Yves-Marie Peter qui avance une explication potentielle:" Les fêtes de Noël et de nouvel an tombant les week-ends, sans doute les visiteurs ont-ils profité de la semaine pour nous rendre visite ? "

Un effort mis sur les illuminations

Parmi les autres motifs de satisfaction, les illuminations pour lequel le Syndicat d’initiative avait réalisé un effort tout particulier cette année. "Nous avons en effet investi 100 000 € (amorti sur trois ans) sur fonds propres en illuminations LED pour soigner encore un peu plus l’ambiance de Noël", insiste Yves-Marie Peter.

Autres motifs de satisfaction: la mobilité et l’affluence de la patinoire. "Nous n’avons pas constaté de gros soucis de mobilité cette année. Peut-être pourrait-on encore un peu mieux exploiter le parking de délestage, avec navettes, situé à Rome sur le site de La Petite Merveille ? Du côté de notre patinoire de glace, le bilan était largement positif après la première moitié du marché de Noël, avec de nombreuses visites scolaires. Une patinoire gérée depuis cette année grâce à un partenariat entre Durbuy Adventure Valley et le SI de Durbuy"

Et pour ce qui est des perspectives pour 2023 ? "Peut-être pourrions-nous encore un peu étendre le marché. Il reste à mon sens quelques places libres pour une vingtaine d’exposants", conclut le président du SI durbuysien.