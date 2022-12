Budget 2023 de la Coimmune de Durbuy: « Plus de 25 millions d’€ de recettes, du jamais vu ! »

"À quoi sont dues ces recettes jamais vues ?, interroge alors l’échevin. Tout d’abord à une hausse de la dotation émanant du Fonds des Communes de 315 000 € (3 936 679 €). Ensuite, le précompte immobilier qui nous rapporte 250 000 € de plus qu’en 2022 (4 034 581 €). Même phénomène au niveau de l’impôt des personnes physiques (IPP) en hausse de 650 000 € par rapport au budget 2022. Dans le cadre de la crise énergétique, nous avons également eu la possibilité d’utiliser un mécanisme nous permettant un prélèvement de notre Fonds de réserve ordinaire. À noter également que les taxes déchets et parking restent inchangées et nous rapportent respectivement 1 410 000 € et 830 000 €."

Du côté des dépenses, Fabrice Sarlet pointe les deux principales, "à savoir celle du personnel communal (9 649 472 €), en hausse de 150 000 € à la suite des indexations et une facture d’électricité de 600 000 €, soit 400 000 € de plus qu’en 2022. Notons encore la dotation envers notre CPAS en hausse de 200 000 € (2 000 000 €) pour faire face à la crise".

Des investissements pour plus de 10 millions d’€

Pour ce qui est du budget extraordinaire, l’échevin des Finances présente des investissements pour un peu plus de 10 millions d’€. Parmi les grands projets, il cite les dossiers sportifs dont certains se terminent comme les nouvelles installations du tennis de Barvaux ou la rénovation de la piscine de Bohon dont la réouverture est annoncée aux congés de carnaval. Ajoutons-y les projets de rénovation dans les clubs de football (Petit-Han, Oppagne et Izier).

La Commune de Durbuy se remet par ailleurs toujours des inondations de juillet 2021 et de nombreux travaux, notamment de rénovation de ponts, sont budgétés.

En conclusion, l’échevin des Finances tire un bilan positif: "Il faudra malgré tout rester prudents et espérer une amélioration de la situation économique mondiale."

Laurence le Bussy (min.-Commune Passion): « C’est du marketing ! »

Au vote de ce budget 2023, les deux groupes de la minorité Commune Passion et Écolo marquent leur opposition.

Laurence le Bussy, pour le groupe Commune Passion, entame la session de commentaires: "25 millions de recettes à l’ordinaire, soit 6 millions de plus qu’en 2021. à Durbuy, nous devons avoir un ange gardien. Alors que nos concitoyens craignent tous pour leur budget, à la Commune, on n’a jamais eu autant de recettes. Dans cette période grasse, nous aurions aimé que la Commune envisage une aide" one-shot "pour la CPAS afin d’imaginer une aide spéciale hiver 2022-2023 pour faire face à la crise. Au lieu de cela, la majorité a fait le choix de prélever 1,6 million d’€ du budget ordinaire pour les transférer à l’extraordinaire. Parlons-en de l’extraordinaire. Plus de 10 millions d’investissements budgétés. Tadam ! On crève les plafonds. On multiplie les dossiers On sent que les élections de 2024 approchent. C’est du marketing !"

La conseillère cible ensuite certains projets dont on ne trouve plus trace comme la salle "promise aux Bomalois" ou le centre sportif et le skatepark. "Il faudrait également penser aux Barvautois. Ils attendent que vous vous bougiez pour embellir et améliorer la sécurité de leur village. En conclusion, nous vous invitons à tenir plus compte du bien-être de notre population. Avoir un CPAS ne suffit pas pour avoir une politique humaine. Réfléchissez-y !"

Éric Jurdant (min.-Ecolo): « Mieux anticiper les économies d’énergie »

De son côté, Éric Jurdant (Écolo), cible également les 10 millions d’€ investis à l’extraordinaire: "Attention, en termes d’emprunts, nous à la limite des balises autorisées et 10% de ratio d e subsides espérés sur tous ces projets, c’est très faible !"

Le conseiller Écolo insiste également sur, selon lui, le manque d’anticipation de la Commune en matière d’économies d’énergie: "Je sais que beaucoup de choses ont déjà été faites. Ne pourrait-on pas réfléchir à un projet éolien citoyen ou communal ? Car c’est bien de vouloir préserver les paysages, mais c’est bien aussi de contenir les coûts".

Des propos immédiatement contrés par le bourgmestre Philippe Bontemps et l’échevine de l’Enseignement, Laurence Jamagne: "On ne peut vous laisser dire ça ! Vous oubliez tous les investissements opérés depuis de nombreuses années dans toutes nos écoles en faveur des économies d’énergie…"