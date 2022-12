« Les Gauff » seront les parrains du 2e Relais pour la vie durbuysien organisé à Barvaux les 3 et 4 juin 2023 (vidéo)

Bonne humeur car ceux qui ont accepté d’être les parrains de cette 2e édition sont de sacrés rigolos connus à travers toute la Wallonie. Il s’agira du groupe liégeois "Les Gauff" qui fera donc étape à Barvaux le 3 juin pour un concert gratuit dans le cadre de sa tournée du trentième anniversaire du groupe. La surprise avait été bien gardée jusqu’ici par le comité de bénévoles durbuysiens. Une étape somme toute obligée car dans l’une des chansons de leur répertoire intitulée Tout petit Pays, les Gauff évoquaient déjà Durbuy. "Dans les paroles de cette chanson, ils y chantent Helmut Lotti, qui fut le parrain de la 1re édition en juin dernier, et le fait de boire de la bière sur la place à Durbuy", fait remarquer l’une des bénévoles lors de cette présentation.

Un concert gratuit dans le cadre de la tournée des 30 ans des Gauff

"Lorsque nous avons reçu cette invitation par mail, nous n’avons pas hésité bien longtemps, confient les deux membres du groupe présents. Cela nous tenait à cœur de participer car notre groupe a également été touché par le cancer. L’un des membres du groupe et notre ingénieur du son en sont décédés. Ce sera pour nous une façon de leur rendre hommage, avec ce concert électrique et rock’n’roll gratuit organisé dans le cadre de notre tournée des trente ans du groupe", indiquent Les Gauff.

Une tournée d’une quarantaine de dates qui débutera le 7 avril prochain à Herve pour se clôturer en décembre 2023 au Forum de Liège. à noter, par ailleurs, que le groupe sera également présent le 5 janvier prochain à La Roche pour un concert en version acoustique cette fois.

29 000 € récoltés lors du 1er Relais pour la vie durbuysien

Rappelons que le Relais pour la vie est un événement solidaire et festif, organisé durant 24 heures, permettant de récolter des fonds au profit de la Fondation contre le cancer. Des équipes parrainées ou sponsorisées s’y relaient pendant 24 heures symbolisant ainsi le combat de chaque instant, mené par les patients, leurs proches et les soignants.

"Notre 1re édition que nous avons organisée à Barvaux en juin 2022 a connu un beau succès, avec notre parrain Helmut Lotti qui réside dans la commune, rappelle Véronique Balthazard, la présidente du comité durbuysien. Nous avions accueilli 49 battants, qui luttent toujours ou ont vaincu la maladie ; 16 équipes de bénévoles et plus de 1500 visiteurs. Une 1re édition qui nous aura permis de récolter pas moins de 29 000 €. Et nous espérons évidemment faire mieux en 2023, grâce notamment à la bonne humeur de nos parrains, Les Gauff qu’il ne faut plus présenter."

D’ici les 3 et 4 juin prochains, les bénévoles durbuysiens organiseront déjà plusieurs rendez-vous pour récolter des fonds, dont leur blind test qui se tiendra le samedi 25 mars prochain et sera animé par Pascal Michel.