Durbuy: Grand succès pour la matinée « Un arbre, un enfant » à l’école communale de Tohogne

Les parents et leurs enfants, nés dans le courant de l’année, ont été accueillis par Laurence Jamagne, échevine durbuysienne de la Petite Enfance et le bourgmestre Philippe Bontemps, ainsi que par les services de l’enfance actifs à Durbuy, qui ont pu se présenter aux parents. Ces derniers ont par ailleurs reçu deux ceps de vigne (blanc et rouge) à planter dans leurs jardins.