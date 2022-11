Examen de la taxe déchets au conseil communal durbuysien: « Idélux pousse le bouchon un peu loin », selon certains

Lundi soir, les conseillers durbuysiens ont examiné le taux réel de couverture des coûts en matière de déchets des ménages pour l’année 2023, ainsi que la taxe sur la collecte et le traitement des déchets pour le même exercice. "Le taux de couverture s’affiche à 97% ce qui correspond à une taxe qui restera fixée à 130 € pour les isolés et à 190 € pour les ménages et les secondes résidences. Soit la même chose qu’en 2022, précise Freddy Paquet, l’échevin de la Propreté publique. Cela pourrait paraître réjouissant à l’heure où tout augmente. Mais je me dois de marquer ici ma désapprobation. Aujourd’hui, pour la première fois, je suis déçu."