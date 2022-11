1 500 mètres de haies plantées à Borlon par Écolo Durbuy

Dans le cadre de la campagne " Yes we plant " lancée par la ministre Céline Tellier et qui vise à planter 4 000 km de haies en Région wallonne d’ici 2024, le groupe Écolo Durbuy a organisé pour la troisième fois son opération " Haies d’Honneur " dans le village de Borlon. Une opération organisée cette année avec la chèvrerie de Borlon, une entreprise locale. Des haies qui sont de véritables atouts pour redynamiser et favoriser le retour de certaines espèces, recoloniser des milieux perturbés et qui offrent un abri et une source d’alimentation à la faune locale, aide à la pollinisation et bien plus encore…