La Table Ronde de Durbuy parraine deux associations qui viennent en aident aux enfants et familles en difficulté

La Table Ronde de Durbuy est la dernière en date à avoir été chartée en Belgique. C’est donc la plus jeune. Elle compose aujourd’hui de 15 membres, résidant dans la région durbuysienne et âgés entre 18 et 40 ans, parmi lesquels sept membres composent le comité: Jonathan Behin (président), Kevin Joris (vice-président), Benoît Lecarte (past-président), Laurent Gerarts (contact avec les associations), Henri Adam (secrétaire), Kevin Beinten (trésorier), Bertrand Bonjean (relations publiques).

De nombreuses activités depuis 2019

Les tableurs durbuysiens se réunissent deux fois par mois, un mercredi sur deux à la Passerelle à Grandhan, réunions au cours desquelles ils planchent sur leurs activités de soutien. "Depuis notre fondation en 2019, nous avons organisé deux soirées afterwork à Marche: à la Tour de la Famenne ainsi que chez le concessionnaire Quoilin. Deux soirées qui seront reconduites en 2023, précise le vice-président Kevin Joris. Nous avons par ailleurs tenu des stands lors des récentes foire Saint-Martin à Bomal et Fête de la bière à Durbuy Vieille-Ville, participé à l’activité Ent’Raid au camp militaire Roi Albert dont l’une des associations bénéficiaires était la Maison Source que nous soutenons nous aussi. Nous avons par ailleurs été aider les sinistrés de la commune de Durbuy et dans la région liégeoise. Et nous avons offert un chèque de 5 000 € l’an dernier au profit de l’opération Viva for Life. Nous sommes également devenus les parents du Ladies Circle de Durbuy créé tout récemment en 2021."

La TR114, leur bière commercialisée pour la bonne cause

Par ailleurs, les tableurs durbuysiens commercialisent désormais leur propre bière tout au long de l’année au profit de leurs deux associations partenaires. " Baptisée la TR114, notre bière est brassée à la brasserie Graindorge près d’Aubel, indique Laurent Gerarts et Benoît Lecarte. On peut se la procurer au prix de 60 € le casier soit via les membres de la Table Ronde, soit via leur page Facebook, soit à la boucherie Bodson à Durbuy ou les magasins Léonidas de Marche et Barvaux.

Page Facebook: Table Ronde Durbuy 114